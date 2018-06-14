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Рябков: Россия считает преждевременным начинать процесс всеобщего ядерного разоружения

Политика
14 июня, 10:24 дата обновления: 14 июня, 10:55 UTC+3

Замглавы МИД отметил, что Россия за последние годы сократила свой ядерный потенциал на 85%

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Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков

Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков

© Станислав Красильников/ТАСС

МОСКВА, 14 июня. /ТАСС/. Москва считает преждевременным начинать процесс всеобщего ядерного разоружения, подходить к этому вопросу необходимо трезво и реалистично. Об этом заявил в четверг замглавы МИД РФ Сергей Рябков на конференции "50 лет со дня открытия для подписания Договора о нераспространении ядерного оружия: достижения, вызовы и перспективы".

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"Считаем, что подобные инициативы как минимум преждевременны, - сказал дипломат. - Мы призываем подходить к задаче ядерного разоружения трезво и реалистично. Движение в направлении ядерного разоружения должно быть взвешенным и поэтапным".

Он отметил, что Россия за 30 лет сократила свой ядерный потенциал на 85%.

"Что касается России, то мы строго выполняем все свои обязательства в сфере ядерного разоружения, - сказал Рябков. - В русле статьи 6 ДНЯО Россия за последние 30 лет внесла беспрецедентно значимый вклад в продвижении к безъядерному миру, сократив размеры своего ядерного потенциала на 85 %".

Рябков также заявил о необходимости проанализировать статус США в Договоре о всеобщем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ) и принять адекватные меры.

"Отказ США от линии на его ратификацию и создание у себя условий для ускоренного возобновления ядерных испытаний наносит серьезнейший удар по договору, - сказал он. - Необходимы объективный анализ происходящего вокруг ДВЗЯИ и принятие адекватных мер по формату участия в уже созданных структурах государства, которое ратифицировать договор не собирается".

 

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Рябков, Сергей Алексеевич
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