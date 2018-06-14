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Аксенов назначил министра информации Республики Крым

Политика
14 июня, 11:03 UTC+3 СИМФЕРОПОЛЬ СИМФЕРОПОЛЬ 14, июня. /ТАСС

Сергей Зырянов сменил на этой должности Дмитрия Полонского

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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 июня. /ТАСС/. Глава Крыма Сергей Аксенов назначил министром внутренней политики, информации и связи республики Сергея Зырянова, который до этого был первым заместителем этого министерства. Соответствующий указ опубликован в четверг на сайте правительства региона.

"Назначить Зырянова Сергея Геннадиевича на государственную должность Республики Крым - министра внутренней политики, информации и связи, освободив от должности первого заместителя министра внутренней политики, информации и связи", - говорится в тексте указа.

Ранее сообщалось, что заместитель председателя Совета министров Крыма - министр внутренней политики, информации и связи Дмитрий Полонский, который возглавлял министерство с 2014 года, был освобожден от должности, но остался вице- премьером правительства.

40-летний Зырянов родился в Крыму, работал заместителем председателя Центрального районного совета Симферополя, директором коммунального предприятия. С февраля 2016 года - первый заместитель министра внутренней политики, информации и связи республики.

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