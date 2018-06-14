Более половины избирателей России будут охвачены 6 тыс. выборов разного уровня 9 сентября

МОСКВА, 14 июня. /ТАСС/. Порядка 6 тыс. избирательных кампаний разных уровней пройдут этим летом и завершатся в единый день голосования 9 сентября во всех регионах страны, кроме Марий Эл, они охватят более половины всех избирателей России. Об этом сообщил в четверг на заседании Центризбиркома зампредседателя ЦИК РФ Николай Булаев.

Он напомнил, что 9 сентября пройдут довыборы в Госдуму по семи одномандатным округам, прямые выборы губернаторов в 22 регионах, депутатов заксобраний 16 регионов, в 12 субъектах изберут депутатов городских дум.

"Одновременно предполагается проведение около 6 тыс. избирательных кампаний по выборам в органы местного самоуправления, в том числе выборы четырех глав административных центров субъектов федерации", - сказал Булаев.

Всего, по его словам, будет распределено порядка 31 тыс. мандатов разных уровней. "А в списки избирателей будет включено более 63 млн избирателей", - отметил он, уточнив, что это более половины всех избирателей страны.

Булаев добавил, что выборы того или иного уровня пройдут во всех регионах, кроме Республики Марий Эл.