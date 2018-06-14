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ЦИК Башкирии назначит выборы в заксобрание республики 18 июня

Политика
14 июня, 11:48 дата обновления: 14 июня, 12:55 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 14, июня. /ТАСС

В единый день голосования пройдут довыборы в Госдуму по семи одномандатным округам, прямые выборы губернаторов в 22 регионах, депутатов заксобраний 16 регионов

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МОСКВА, 14 июня. /ТАСС/. Выборы в заксобрание Башкирии не были назначены в установленный законом срок для назначения самим законодательным органом, их назначит избирательная комиссия республики 18 июня. Об этом сообщил в четверг на заседании Центризбиркома зампредседателя ЦИК РФ Николай Булаев.

Он напомнил, что избирательные кампании в регионах должны были быть назначены законодательными собраниями в период с 31 мая до 10 июня. По словам Булаева, почти все выборы глав регионов и депутатов заксобраний были назначены в этот срок. Если заксобрание не назначило выборы до 10 июня, это должен сделать региональный избирком.

"У нас не назначены выборы в одном регионе в орган законодательной власти. Они будут назначены ЦИК этого субъекта 18 июня", - сказал он.
Позже он уточнил в беседе с журналистами, что речь идет о Башкирии.

Булаев напомнил, что в единый день голосования 9 сентября пройдут довыборы в Госдуму по семи одномандатным округам, прямые выборы губернаторов в 22 регионах, депутатов заксобраний 16 регионов, в 12 субъектах изберут депутатов городских дум. Также состоятся около 6 тыс. муниципальных выборов.

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