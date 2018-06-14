Управление президента по ИКТ займется развитием цифровой инфраструктуры

МОСКВА, 14 июня. /ТАСС/. Вновь образованное управление президента РФ по развитию информационно-коммуникационных технологий и инфраструктуры связи займется развитием цифровой инфраструктуры и применением информтехнологий. Об этом говорится в указе, который подписал глава государства Владимир Путин.

Как сообщили в пресс-службе Кремля, документ реорганизует существовавшее ранее управление президента по применению информационных технологий и развитию электронной демократии в управление по развитию информационно-коммуникационных технологий и инфраструктуры связи. На новую структуру возлагаются "в том числе обеспечение деятельности президента Российской Федерации по вопросам государственной политики в области развития цифровой инфраструктуры, а также по вопросам применения информационно-коммуникационных технологий".

Задачи и функции управления

В документе отмечается, что новое управление является самостоятельным подразделением администрации президента РФ. К основным задачам новой структуры отнесены подготовка предложений главе государства, касающихся развития цифровой инфраструктуры и применения информационно-коммуникационных технологий в государственном и муниципальном управлении, а также участие по поручению президента в реализации этих предложений.

Одной из основных функций управления является подготовка и представление главе государства и руководителю администрации Кремля материалов, касающихся разработки и реализации основных направлений государственной политики в области развития цифровой инфраструктуры, а также изучения и применения информационно-коммуникационных технологий в государственном и муниципальном управлении, мониторинга и анализа обработки данных в информационно-телекоммуникационных системах, согласованного функционирования и взаимодействия федеральных органов исполнительной власти и органов исполнительной власти регионов при создании и использовании цифровой инфраструктуры и информационно-коммуникационных технологий.

Также управление участвует в обеспечении реализации решений президента и его администрации, а также координационных и совещательных органов при президенте РФ по вопросам развития цифровой инфраструктуры, обеспечения ее целостности, устойчивости и безопасного функционирования; применения информационно-коммуникационных технологий в государственном и муниципальном управлении, отраслях экономики, социальной сфере; развития инфраструктуры электронного правительства, инфраструктуры, обеспечивающей информационно-технологическое взаимодействие информационных систем, используемых для предоставления государственных и муниципальных услуг в электронной форме; организации межведомственного электронного взаимодействия федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления, трансграничного электронного взаимодействия; организации оказания государственных и муниципальных услуг в электронной форме, юридической значимости электронных документов и идентификации их отправителей и получателей, создания и развития государственных информационных ресурсов на основе системы облачных вычислений; применения информационно-коммуникационных технологий в целях обеспечения безопасности граждан в информационно-коммуникационных сетях.

Управление должно будет доводить в пределах своей компетенции совместно с управлением пресс-службы и информации президента РФ и управлением по общественным связям и коммуникациям до сведения федеральных органов государственной власти, органов государственной власти субъектов РФ и средств массовой информации основных направлений государственной политики в области развития цифровой инфраструктуры, а также информации о направлениях применения информационно-коммуникационных технологий. Наряду с этим, управление будет принимать участие в подготовке материалов для ежегодных посланий президента России Федеральному собранию РФ, в подготовке проектов федеральных законов, вносимых президентом РФ в Госдуму.

Общее руководство деятельностью управления будет осуществлять первый заместитель руководителя администрации президента РФ в соответствии с распределением обязанностей между должностными лицами администрации Кремля. Руководить деятельностью управления будет его начальник, который назначается президентом РФ по представлению главы администрации президента.

Другие указы

Как ранее сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, Путин подписал указ о мерах по оптимизации структуры администрации президента.

"Президент подписал указ о мерах по оптимизации структуры администрации президента, также подписал указ о внесении изменений в некоторые акты президента Российской Федерации", - сказал он. "Одновременно указом утверждается положение об управлении президента по развитию информационно-коммуникационных технологий, инфраструктуры и связи", - добавил пресс-секретарь.

Песков уточнил, что "речь идет о внутренней настройке в администрации президента".

Также Путин реорганизовал управление по внутренней политике в администрации Кремля.

"Реорганизовать управление президента РФ по внутренней политике, возложив на него в том числе подготовку в пределах своей компетенции, обобщение и представление президенту РФ и руководителю администрации резидента РФ предложений по вопросам определения приоритетных направлений государственной политики в области развития местного самоуправления, по вопросам совершенствования общих принципов организации местного самоуправления, а также организацию и обеспечение взаимодействия президента РФ с органами местного самоуправления и объединениями муниципальных образований", - говорится в указе главы государства.

Кроме того, президент России возложил на свое Экспертное управление новые функции, касающиеся технологического развития и цифровых технологий.

"Реорганизовать Экспертное управление президента РФ, возложив на него в том числе обеспечение деятельности президента РФ по вопросам применения цифровых технологий, а также по вопросам технологического развития", - говорится в указе главы государства.