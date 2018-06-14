Песков: призыв РФ не проводить операции в Сирии связан с линией на урегулирование

МОСКВА, 14 июня. /ТАСС/. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что призывы Москвы не проводить операции в Сирии связаны не с чемпионатом мира по футболу, а с последовательной линией России, направленной на урегулирование ситуации.

"Нет, дело не в чемпионате мира, дело в целом [связано] с последовательной линией российской стороны, [направленной] на то, чтобы призывать страны и поощрять страны на взвешенную позицию и на недопущение каких-то действий, которые могут привести к взрывоопасным последствиям или к дестабилизации и без того хрупкой обстановки", - заявил представитель Кремля журналистам, отвечая на вопрос ТАСС.

Ранее газета Israel hayom сообщила, что Россия обратилась к Израилю с просьбой не проводить операции в Сирии во время чемпионата мира по футболу. По данным издания, в последние несколько недель Москва сообщила странам, действующим в Сирии, включая Израиль, что ожидает, что они будут поддерживать "низкую активность" на сирийской территории в период проведения чемпионата мира по футболу.