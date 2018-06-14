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Почти 3 млн бюллетеней напечатают к довыборам в Госдуму в семи округах

Политика
14 июня, 12:36 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 14, июня. /ТАСС

Бюллетени должны быть напечатаны не позднее 29 августа

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МОСКВА, 14 июня. /ТАСС/. Около 3 млн бюллетеней будет напечатано для проведения дополнительных выборов в Госдуму по семи одномандатным округам. Соответствующее постановление было принято в четверг на заседании ЦИК РФ.

Согласно документу, для выборов в Амурском одномандатном округе в Амурской области будет изготовлено 573400 бюллетеней, в Центральном округе Калининградской области - 350650 бюллетеней (в том числе 7 тыс. для участков за рубежом), в Нижегородском округе Нижегородской области - 419775 бюллетеней (в том числе почти 32 тыс. для зарубежных участков).

На выборах в Самарском одномандатном округе в Самарской области будет использовано 390800 бюллетеней (в том числе 2,9 тыс. для зарубежных участков), в Саратовском округе - 393350 бюллетеней, в Балашовском округе Саратовской области - 390700 бюллетеней (в том числе 4 тыс. для участков за границей), в Заволжском округе Тверской области - 444600 бюллетеней.

Бюллетени должны быть напечатаны не позднее 29 августа.

Дополнительные выборы в Госдуму пройдут в единый день голосования 9 сентября.

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Амурская область Тверская область Самарская область Саратовская область Нижегородская область Калининградская область
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