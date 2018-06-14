Посольство РФ: рост военного присутствия США в Норвегии не останется без последствий

ОСЛО, 14 июня. /ТАСС/. Москва считает предстоящее расширение иностранного военного присутствия в Норвегии недружественным шагом со стороны Осло, который не останется без последствий. Об этом говорится в комментарии посольства России в Норвегии, размещенном на его странице в Facebook.

Во вторник правительство скандинавской страны объявило о намерении как минимум на пять лет продлить программу военного сотрудничества с США, в соответствии с которой на западе королевства в январе 2017 годы были размещены 330 американских морских пехотинцев. Предполагается, что по итогам идущих сейчас переговоров с Пентагоном еще более 300 военнослужащих Корпуса морской пехоты США разместят на севере Норвегии в заполярном гарнизоне Сетермуэн. Кроме того, министерство обороны Норвегии официально объявило о планах Вашингтона создать на авиабазе Рюгге под Осло инфраструктуру для четырех истребителей ВВС США.

"Такие действия находятся в прямом противоречии с норвежским решением 1949 г. "не предоставлять баз на норвежской территории вооруженным силам иностранных держав, до тех пор пока Норвегия не подвергнется нападению или угрозе нападения". Они делают Норвегию не вполне предсказуемой, чреваты ростом напряженности, подталкивают к гонке вооружений и ведут к дестабилизации обстановки на севере Европы, - говорится в заявлении посольства. - Квалифицируем их как однозначно недружественные: без последствий они не останутся".

Российские дипломаты вновь подчеркнули, что заявления норвежской стороны о том, что американский военный контингент размещается в стране на ротационной, а не постоянной основе, не должны вводить в заблуждение. Фактически присутствие солдат США в королевстве будет непрерывным, хотя сами они и будут регулярно сменяться. В посольстве указывают на то, что "так функционирует любая постоянная военная база или, например, посольство".

"Особую озабоченность вызывает, что планы реализуются Осло в условиях отсутствия субстантивного двустороннего политического диалога, а также полноценных контактов между [российскими и норвежскими] военными, от которых норвежская сторона всячески уходит, - говорится в комментарии. - Считаем, что безопасность в Европе должна быть равной и неделимой. Построить ее можно только на основе соблюдения подлинных национальных интересов, взаимного уважения и сотрудничества. Чем скорее это поймут в Осло, тем лучше".

В посольстве также отмечают, что постоянно звучащие призывы к увеличению норвежских военных расходов звучат по меньшей мере странно, учитывая, что по этому показателю королевство уже занимает 2-е место в НАТО (после США) в пересчете на душу населения. Россия же "тратит на оборону в 18 раз меньше стран альянса" и с 2017 сокращает военный бюджет.