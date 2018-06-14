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Путин получил личное послание от Ким Чен Ына

Политика
14 июня, 15:28 UTC+3

Послание передал президенту России в ходе встречи председатель президиума Верховного народного собрания КНДР Ким Ён Нам

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Председатель президиума верховного народного собрания КНДР Ким Ён Нам и президент РФ Владимир Путин

Председатель президиума верховного народного собрания КНДР Ким Ён Нам и президент РФ Владимир Путин

© Михаил Метцель/ТАСС

МОСКВА, 14 июня. /ТАСС/. Председатель президиума Верховного народного собрания КНДР Ким Ён Нам передал президенту РФ Владимиру Путину личное послание лидера КНДР Ким Чен Ына.

"Имею честь передать вам искренний привет от председателя [Государственного совета КНДР], товарища Ким Чен Ына в ваш адрес", - сказал он на встрече с главой российского государства и вручил послание.

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Исторический саммит: как прошла встреча Трампа и Кима в Сингапуре

В ходе встречи президент РФ отметил, что саммит глав США и КНДР отодвинула перспективы крупного военного конфликта на Корейском полуострове.

"Приветствуем также и высоко оцениваем результаты встречи лидера Северной Кореи товарища Ким Чен Ына и президента Соединенных Штатов Америки господина Трампа, которые состоялись совсем недавно, 12 июня" , - сказал Путин на встрече с председателем президиума Верховного народного собрания КНДР Ким Ён Намом.

Президент РФ также добавил, что встреча глав США и КНДР отодвинула перспективы крупного военного конфликта на Корейском полуострове. "У всего мира это вызывало тревогу и могло привести к очень тяжелым последствиям, вплоть до крупного военного конфликта, - сказал Путин. - Благодаря этой встрече этот неблагоприятный сценарий отодвинут, появились перспективы урегулирования всех проблем мирными и дипломатическими средствами".

Приглашение главы КНДР в Россию

Путин также подтвердил приглашение лидеру КНДР Ким Чен Ыну посетить РФ. По словам главы российского государства, визит может быть как связан с отдельной встречей, так и состоятся в привязке к Восточному экономическому форуму в сентябре во Владивостоке.

"Хочу подтвердить и прошу передать лидеру Северной Кореи, товарищу Ким Чен Ыну наше приглашение посетить Россию с визитом", - сказал Путин. "В том числе это можно было бы сделать в рамках Восточного экономического форума во Владивостоке в сентябре этого года. Можно сделать и отдельно", - добавил он.

Межкорейское урегулирование

Путин также добавил, что приветствует контакты лидеров КНДР и Южной Кореи. "Мы всегда стремились к урегулированию всех проблем вокруг Корейского полуострова, - сказал Путин на встрече с председателем президиума Верховного народного собрания КНДР Ким Ён Намом. - В этой связи хотел бы подчеркнуть, что мы безусловно приветствуем те контакты, которые начались между лидером КНДР и Республикой Корея, президентом Республики Корея".

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Ситуация на Корейском полуострове Встреча Трампа и Ким Чен Ына в Сингапуре
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Ким Чен Ын Трамп, Дональд Путин, Владимир Владимирович
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