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Медведев заявил, что отношения с Арменией развиваются уверенно и динамично

Политика
14 июня, 16:19 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 14, июня. /ТАСС

Премьер-министр отметил, что Ереван - близкий союзник Москвы

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МОСКВА, 14 июня. /ТАСС/. Премьер-министр России Дмитрий Медведев считает, что российско-армянские отношения развиваются по скоординированному сценарию, уверенно и динамично. Выступая перед встречей с премьером Армении Николом Пашиняном, Медведев поздравил его с избранием на пост главы правительства республики, а также отметил, что рад взаимному знакомству.

"Армения - наш близкий союзник, и мы вместе стремимся к интеграционному объединению, вместе сотрудничаем в ОДКБ и развиваемся по скоординированному сценарию, мы координируем свое развитие по линии социальной, в экономике и других отраслях", - сказал Медведев, подчеркнув, что правительства двух стран должны стремиться к дальнейшему развитию взаимных отношений.

"Наши отношения развиваются уверенно и динамично. Это, безусловно, связано с нашим сотрудничеством в ЕЭС. Это связано также с тем, что ваша экономика за последнее время показывает неплохие цифры развития, и наша экономика развивается. Это, безусловно результат взаимного сотрудничества", - отметил он.

Российский премьер напомнил, что в октябре прошлого года был с визитом в Армении, тогда был подписан ряд хороших соглашений. В этой связи он высказал мнение, что и российское, и армянское правительство "должны приложить все усилия для их осуществления".

В ответ Пашинян поздравил главу российского правительства с началом чемпионата мира и пожелал удачи российской команде. "Можно сказать, что наши отношения развиваются динамично. Наши отношения всегда были особенными, они такими есть и такими же останутся. Я не сомневаюсь в этом и уверен, что в экономическом аспекте наши отношения также будут развиваться", - сказал Пашинян.

Он также отметил, что у России, и у Армении есть много общего в национальных интересах. Это, по его мнению, хорошая база для того, чтобы "настроиться на эффективную и динамичную работу".

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Пашинян, Никол Воваевич Медведев, Дмитрий Анатольевич
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