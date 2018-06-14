Ваш регион:
ЧМ-2018 по футболу
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 15.06:
$ 62.25
€ 73.56
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

"Справедливая Россия" выдвинула Игоря Чистюхина в кандидаты в губернаторы Подмосковья

Политика
14 июня, 16:59 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 14, июня. /ТАСС

Он может подать документы в избирком Московской области в конце этой - начале следующей недели

Поделиться
Материал из 1 страницы
© Михаил Терещенко/ТАСС

МОСКВА, 14 июня. /ТАСС/. Московское областное отделение "Справедливой России" по итогам конференции в четверг выдвинуло в кандидаты в губернаторы Подмосковья председателя совета регионального отделения партии Игоря Чистюхина. Об этом сообщил ТАСС руководитель аппарата отделения Станислав Водонаев.

"Конференция завершилась. Выдвинули Чистюхина кандидатом в губернаторы единогласно", - сказал он.

По словам Водонаева, Чистюхин может подать в избирательную комиссию Московской области документы для выдвижения кандидатом в губернаторы Подмосковья в конце этой - начале следующей недели. После этого ему предстоит пройти муниципальный фильтр.

Избирательная кампания по выборам губернатора Московской области стартовала 7 июня, выдвижение завершится 27 июня, агитационный период продлится до 00:00 мск 8 сентября. Кандидаты на пост губернатора Подмосковья могут баллотироваться только от партий, самовыдвижение областным законодательством не предусмотрено. Претендентам для регистрации в качестве кандидатов предстоит пройти муниципальный фильтр - собрать не менее 196 подписей в свою поддержку. "Единая Россия" 9 июня выдвинула от себя действующего главу региона Андрея Воробьева, в четверг он подал документы для выдвижения в Мособлизбирком.

Выборы губернатора Подмосковья пройдут 9 сентября, в единый день голосования.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
События 2018
Чего ждать в июне
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Медведев рассказал о повышении пенсионного возраста в России
2
Эксперт: повышение пенсионного возраста в РФ улучшит благосостояние пожилых людей
3
Голикова: пенсионная реформа пока не включает индексацию пенсий работающих пенсионеров
4
Биография Станислава Говорухина
5
СМИ: Индия готова отказаться от совместного с РФ проекта истребителя пятого поколения
6
Как и кого коснется повышение пенсионного возраста в России
7
Умер Станислав Говорухин
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
источников много
ГЛАВНЫЙ ОДИН
Читайте ТАСС в Яндекс.Новости