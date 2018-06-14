Лидер группы "Коррозия металла" выдвинулся кандидатом в мэры Москвы

МОСКВА, 14 июня. /ТАСС/. Лидер рок-группы "Коррозия металла" Сергей Троицкий подал в Мосгоризбирком документы для выдвижения кандидатом на пост мэра Москвы как самовыдвиженец. Об этом сообщил в четверг ТАСС член Мосгоризбиркома Дмитрий Реут.

"Троицкий Сергей Евгеньевич 1966 года рождения, фонд содействия музыкальному развитию и патриотическому воспитанию молодежи "Корпорация тяжелого рока", музыкальный руководитель и участник рок-группы "Коррозия металла", самовыдвижение", - сказал Реут.

Ранее 13 человек подали в Мосгоризбирком документы для выдвижения в качестве кандидатов на пост столичного градоначальника.

Каждому кандидату для регистрации кандидатом необходимо преодолеть муниципальный фильтр - собрать в поддержку подписи не менее 110 муниципальных депутатов в 110 муниципальных образованиях. Кандидат-самовыдвиженец должен заручиться поддержкой 36 тыс. избирателей. Выборы мэра Москвы пройдут 9 сентября, в единый день голосования.

О кандидате

Троицкий, известный под сценическим псевдонимом Паук, является создателем и лидером трэш-метал-группы "Коррозия металла". Неоднократно баллотировался на разного рода выборах. В декабре 1998 года баллотировался на довыборах в Госдуму по Люблинскому избирательному округу и набрал наибольшее число голосов, однако ввиду низкой явки избирателей (менее 25%) результаты выборов были отменены, а перевыборы не назначались.

В 2002 году против Троицкого было возбуждено уголовное дело по статье "Возбуждение национальной, расовой или религиозной вражды". Осенью 2003 года он был направлен на принудительное обследование в Институт судебной психиатрии имени Сербского, где провел три недели, после чего в ноябре 2003 года был признан нормальным и отпущен. В 2007 году выиграл выборы мэра поселка Запрудня Московской области, но отказался от должности из-за неперспективного расположения поселка.

В 2012 году баллотировался в мэры города Химки, набрал 2,46% голосов. Также баллотировался в мэры города Жуковский в марте 2013 года, получив всего 2,29% голосов. Выборы ознаменовались скандалом с подкупом избирателей. 14 июня 2013 года Троицкий подал документы в порядке самовыдвижения на досрочные выборы мэра Москвы, которые состоялись 8 сентября 2013 года, однако не был допущен до выборов, так как не предъявил избирательной комиссии Москвы необходимое число подписей.

В январе 2014 года подал документы на выдвижение кандидатом на пост мэра Новосибирска. В тот же день был задержан в аэропорту этого города из-за устроенного там скандала.