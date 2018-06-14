Председатель "Партии социальных реформ" выдвинут кандидатом в мэры Москвы

МОСКВА, 14 июня. /ТАСС/. Председатель политической партии "Партия социальных реформ - прибыль от народных ресурсов - народу" Станислав Полищук подал в Мосгоризбирком документы для выдвижения кандидатом на пост мэра Москвы. Об этом сообщил в четверг ТАСС член Мосгоризбиркома Дмитрий Реут.

"Полищук Станислав Петрович 1982 года рождения, председатель политической партии "Партия социальных реформ - прибыль от народных ресурсов - народу", выдвинут этой же партией", - сказал Реут.

Ранее 14 человек подали в Мосгоризбирком документы для выдвижения в качестве кандидатов на пост столичного градоначальника.

Каждому кандидату для регистрации кандидатом необходимо преодолеть так называемый муниципальный фильтр - собрать в поддержку подписи не менее 110 муниципальных депутатов в 110 муниципальных образованиях. Кандидат-самовыдвиженец должен заручиться поддержкой 36 тыс. избирателей. Выборы мэра Москвы пройдут 9 сентября, в единый день голосования.