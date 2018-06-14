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Рябков обсудил с послом Японии проблематику контроля над вооружениями

Политика
14 июня, 19:18 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 14, июня. /ТАСС

В ходе переговоров также были рассмотрены текущие вопросы международной повестки дня

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МОСКВА, 14 июня. /ТАСС/. Замглавы МИД РФ Сергей Рябков и посол Японии в Москве Тоёхиса Кодзуки обсудили в четверг проблематику нераспространения и контроля над вооружениями. Об этом говорится в сообщении российского дипведомства.

"Проведен обмен мнениями по вопросам дальнейшего продвижения российско-японского диалога по актуальной проблематике нераспространения и контроля над вооружениями", - информировали в министерстве.

Рассмотрены также некоторые текущие вопросы международной повестки дня, добавили в МИД.

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Персоны
Рябков, Сергей Алексеевич
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