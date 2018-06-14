Главу департамента строительства Нижнего Новгорода уволили в связи с утратой доверия

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 14 июня. /ТАСС/. Директор департамента строительства Нижнего Новгорода Юрий Щеголев уволен в связи с утратой доверия, сообщила в четверг пресс-служба городской прокуратуры.

"Выявлены нарушения законодательства о противодействии коррупции в деятельности директора департамента строительства городской администрации. По результатам рассмотрения представления <…> Щеголев был освобожден от занимаемой должности в связи с утратой доверия", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что Щеголев, занимавший должность главы департамента строительства Нижнего Новгорода с 2012 года, задержан 2 мая при получении 800 тыс. рублей от директора одной из строительных фирм. По версии следствия, это была последняя часть взятки в размере 6,5 млн рублей, которые Щеголев получил за то, чтобы фирма была признана победителем аукциона по строительству детсада в жилом комплексе "Зенит" в Советском районе города. Суд по ходатайству следователя 3 мая заключил чиновника под арест.