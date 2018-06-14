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Россия приветствует внесение поправок комитетом СБ ООН относительно "Джебхат ан-Нусры"

Политика
14 июня, 20:40 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 14, июня. /ТАСС

В МИД РФ добавили, что такое решение означает "поддержку российской линии на решительное противодействие террористическим элементам"

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МОСКВА, 14 июня. /ТАСС/. Москва приветствует решение санкционного комитета Совбеза ООН о внесении поправок относительно запрещенной в России террористической группировки "Джебхат ан-Нусра". Об этом говорится в распространенном в четверг комментарии МИД РФ.

"5 июня комитет Совета Безопасности ООН 1267/1989/2253 по санкциям в отношении ИГИЛ (прежнее название запрещенной в РФ организации "Исламское государство"), "Аль-Каиды" (запрещена в РФ) и связанных с ними физических и юридических лиц удовлетворил заявку РФ на внесение поправок в данные ведущегося комитетом санкционного списка относительно террористической организации "Джебхат ан-Нусра", - сообщили в министерстве. - Теперь указано и на другое используемое этой террористической структурой название - "Хайят Тахрир аш-Шам", за которым она прячется в составе более широкого объединения с другими, более мелкими террористическими группировками, как формально не зафиксированном в санкционном антитеррористическом списке СБ ООН".

Как отметили в российском дипведомстве, "данное решение стало возможным благодаря снятию возражений в отношении российской инициативы, прежде всего, со стороны США, а также Великобритании и Франции". "Вашингтон продолжительное время противился этому шагу, очевидно, исходя из собственных соображений в отношении "Джебхат ан-Нусры" в русле двойственной линии США по борьбе с терроризмом в Сирии, - обратил внимание в МИД РФ. - Тем не менее лучше поздно, чем никогда".

"Приветствуем данное решение комитета, означающее поддержку российской линии на решительное противодействие террористическим элементам вне зависимости от вывесок, под которыми они скрываются, и понимание необходимости совместно противодействовать глобальной угрозе терроризма без двойных стандартов, политизации и скрытых повесток дня", - подчеркнули на Смоленской площади.

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