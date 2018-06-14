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Члены СБ ООН подтвердили приверженность политическому урегулированию в Йемене

Политика
14 июня, 22:09 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 14, июня. /ТАСС

По словам постпреда РФ Василия Небензи, члены Совбеза "едины в своей серьезной озабоченности по поводу рисков, сложившихся вокруг гуманитарной ситуации" в Йемене

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МОСКВА, 14 июня. /ТАСС/. Члены Совета Безопасности (СБ) ООН выступают за политическое урегулирование ситуации в Йемене, которое является единственно возможным способом завершения конфликта в этой стране. Об этом заявил в четверг постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя по итогам закрытых консультаций членов Совбеза, посвященных ситуации в Йемене.

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Источник: СБ ООН проведет 14 июня заседание по Йемену в связи со штурмом Ходейды

"Члены Совета Безопасности продолжают внимательно следить за событиями в Йемене", - подчеркнул постпред, который зачитал журналистам заявление СБ ООН по итогам заседания. По его словам, члены Совбеза вновь подтвердили свою поддержку выработке "политического решения, которое является единственным способом положить конец конфликту в Йемене".

Члены Совбеза "едины в своей серьезной озабоченности по поводу рисков, сложившихся вокруг гуманитарной ситуации" в Йемене, отметил Небензя. Они также подчеркнули, что порты Ходейда и Эс-Салиф должны оставаться открытыми, сообщил постпред.

По его словам, СБ "повторил свой призыв к полной имплементации резолюций Совета Безопасности", относящихся к ситуации вокруг Йемена. Это включает выполнение принятой в апреле 2015 года резолюции 2216, которая запрещает поставки оружия хуситам. Совбез также призывает все стороны йеменского конфликта "соблюдать их обязательства в рамках международного гуманитарного права", заявил постпред РФ.

Члены СБ также подтвердили свою полную поддержку продолжающимся усилиям специального посланника генерального секретаря ООН по Йемену Мартина Гриффитса и просят его информировать их о ситуации в стране в режиме реального времени. Брифинг Гриффитса для членов Совбеза пройдет, как ожидается, 18 июня.

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Персоны
Небензя, Василий Алексеевич
Страны
Йемен Россия
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