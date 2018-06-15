Выдвигать кандидатов на довыборы в Госдуму без сбора подписей могут 14 партий

МОСКВА, 15 июня. /ТАСС/. Четырнадцать партий могут выдвигать кандидатов на дополнительные выборы в Госдуму по одномандатным округам без сбора подписей избирателей. Соответствующий список партий утвердил в пятницу на заседании Центризбирком России.

Список партий не изменился с выборов в Госдуму 2016 года. По закону участвовать в выборах в нижнюю палату без сбора подписей могут партии, которые прошли по итогам прошлых выборов в Госдуму либо список которых набрал на этих выборах 3% и более, а также партии, имеющие хотя бы одного избранного по списку депутата в региональном заксобрании.

Таким образом, выдвинуть кандидатов на довыборы в семи вакантных одномандатных округах могут парламентские партии "Единая Россия", КПРФ, ЛДПР и "Справедливая Россия", а также "Яблоко", Партия роста, "Патриоты России", "Гражданская платформа", "Коммунисты России", Российская партия пенсионеров за социальную справедливость, "Родина", "Парнас", "Зеленые" и "Гражданская сила".

При этом член ЦИК Евгений Шевченко заявил, что льготы могут лишиться "Гражданская сила", "Гражданская платформа", "Парнас" и "Коммунисты России", которые имеют фракции только в одном заксобрании.

"В этом году будут проходить выборы в заксобрания, в которых эти партии имеют фракции. В случае если по итогам единого дня голосования эти партии не получат по спискам мандатов в заксобрании ни в одном из субъектов Федерации, то на будущих выборах в Госдуму они не будут обладать преференцией регистрировать кандидатов без сбора подписей избирателей", - сказал член ЦИК.

Партии, которые могут выдвигать кандидатов на довыборы

"Минюст сегодня до конца дня представит список политических партий, которые могут выдвигать кандидатов на выборах депутатов Госдумы. По предварительным данным, этот список будет состоять из 63 партий", - заявил Шевченко на заседании ЦИК.

Он отметил, что список партий сократился по сравнению с прошлыми выборами. Это связано с тем, что партия "Достоинство" и Партия национальной безопасности были ликвидированы по решению Верховного суда РФ.

Выдвижение кандидатов на довыборы возможно до 10 июля

В свою очередь секретарь ЦИК Майя Гришина сообщила, что выдвижение кандидатов на дополнительные выборы в Госдуму партиями и самовыдвижение возможно в период с 16 июня до 10 июля, сдать документы на регистрацию необходимо до 25 июля.

"Уже с завтрашнего дня по 10 июля возможно самовыдвижение кандидата. <…> В этот же срок может происходить выдвижение кандидатов партиями, могут проходить съезды и конференции", - сказала Гришина.

Она отметила, что не позднее 11 июля партии должны представить в Центризбирком список кандидатов, которых они выдвигают по одномандатным округам. Самовыдвиженцы минуют ЦИК, они обращаются сразу в избирательную комиссию одномандатного округа. В любом случае все кандидаты должны лично явиться в окружной избирком, чтобы подать заявление о согласии баллотироваться и пакет документов, необходимых для выдвижения.

Подавать документы для регистрации в окружные комиссии можно будет с 25 июня по 25 июля.

Центризбирком 14 июня назначил дополнительные выборы в Госдуму по семи одномандатным округам на единый день голосования 9 сентября. 15 июня постановление было опубликовано в "Российской газете", с этого момента избирательная кампания официально стартовала. Голосование пройдет в единый день голосования 9 сентября в семи одномандатных округах в шести регионах: в Амурской, Калининградской, Нижегородской, Саратовской, Самарской и Тверской областях. Всего в нижней палате парламента 450 мест.