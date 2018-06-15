Выдвигать кандидатов на довыборы в Госдуму без сбора подписей могут 14 партий

МОСКВА, 15 июня. /ТАСС/. Четырнадцать партий могут выдвигать кандидатов на дополнительные выборы в Госдуму по одномандатным округам без сбора подписей избирателей. Соответствующий список партий утвердил в пятницу на заседании Центризбирком России.
Список партий не изменился с выборов в Госдуму 2016 года. По закону участвовать в выборах в нижнюю палату без сбора подписей могут партии, которые прошли по итогам прошлых выборов в Госдуму либо список которых набрал на этих выборах 3% и более, а также партии, имеющие хотя бы одного избранного по списку депутата в региональном заксобрании.
Таким образом, выдвинуть кандидатов на довыборы в семи вакантных одномандатных округах могут парламентские партии "Единая Россия", КПРФ, ЛДПР и "Справедливая Россия", а также "Яблоко", Партия роста, "Патриоты России", "Гражданская платформа", "Коммунисты России", Российская партия пенсионеров за социальную справедливость, "Родина", "Парнас", "Зеленые" и "Гражданская сила".
При этом член ЦИК Евгений Шевченко заявил, что льготы могут лишиться "Гражданская сила", "Гражданская платформа", "Парнас" и "Коммунисты России", которые имеют фракции только в одном заксобрании.
"В этом году будут проходить выборы в заксобрания, в которых эти партии имеют фракции. В случае если по итогам единого дня голосования эти партии не получат по спискам мандатов в заксобрании ни в одном из субъектов Федерации, то на будущих выборах в Госдуму они не будут обладать преференцией регистрировать кандидатов без сбора подписей избирателей", - сказал член ЦИК.
"Минюст сегодня до конца дня представит список политических партий, которые могут выдвигать кандидатов на выборах депутатов Госдумы. По предварительным данным, этот список будет состоять из 63 партий", - заявил Шевченко на заседании ЦИК.
Он отметил, что список партий сократился по сравнению с прошлыми выборами. Это связано с тем, что партия "Достоинство" и Партия национальной безопасности были ликвидированы по решению Верховного суда РФ.
В свою очередь секретарь ЦИК Майя Гришина сообщила, что выдвижение кандидатов на дополнительные выборы в Госдуму партиями и самовыдвижение возможно в период с 16 июня до 10 июля, сдать документы на регистрацию необходимо до 25 июля.
"Уже с завтрашнего дня по 10 июля возможно самовыдвижение кандидата. <…> В этот же срок может происходить выдвижение кандидатов партиями, могут проходить съезды и конференции", - сказала Гришина.
Она отметила, что не позднее 11 июля партии должны представить в Центризбирком список кандидатов, которых они выдвигают по одномандатным округам. Самовыдвиженцы минуют ЦИК, они обращаются сразу в избирательную комиссию одномандатного округа. В любом случае все кандидаты должны лично явиться в окружной избирком, чтобы подать заявление о согласии баллотироваться и пакет документов, необходимых для выдвижения.
Подавать документы для регистрации в окружные комиссии можно будет с 25 июня по 25 июля.
Центризбирком 14 июня назначил дополнительные выборы в Госдуму по семи одномандатным округам на единый день голосования 9 сентября. 15 июня постановление было опубликовано в "Российской газете", с этого момента избирательная кампания официально стартовала. Голосование пройдет в единый день голосования 9 сентября в семи одномандатных округах в шести регионах: в Амурской, Калининградской, Нижегородской, Саратовской, Самарской и Тверской областях. Всего в нижней палате парламента 450 мест.