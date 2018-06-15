Лавров назвал бесперспективными попытки влияния на российскую политику

МОСКВА, 15 июня. /ТАСС/. Россия обеспечит свой суверенитет при любом развитии событий. Об этом заявил в пятницу министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на встрече с представителями российских НКО.

"Попытки влияния на нашу линию, позицию - внешнеполитическую и внутриполитическую - бесперспективны, - подчеркнул он. - Наша страна способна при любом развитии событий обеспечить свой суверенитет, защитить права граждан".

"Отстаивая свой суверенитет, свою безопасность, интересы своих граждан, мы будем одновременно защищать - и делаем это уже - основы международного права, договоренности, которые были достигнуты, о проблемах обеспечения стратегической безопасности, контроля над вооружениями, нераспространения оружия массового уничтожения. Не будем соглашаться с попытками в одностороннем порядке переписать, ревизовать эти договоренности. А их сейчас именно пытаются ревизовать", - отметил глава МИД.

"Мы никогда не будем искать с кем-то конфронтации, не будем никому угрожать, навязывать взгляды на ту или иную проблему, как делают наши западные визави, - добавил министр. - Мы никогда не лезем в дела других. А для наших западных коллег это стало чуть ли не нормой".

"Достаточно вспомнить события "арабской весны", которые продолжают еще аукаться на всей международной арене, - констатировал Лавров. - Это, конечно же, и антиконституционный переворот в соседней нам Украине".

Искушение ставить ультиматумы

Страны Запада поддаются искушению ставить ультиматумы и диктовать условия в международной политике, Россия же предпочитает поиск компромиссов, уверен Лавров.

"Мы хотим видеть позитивную повестку дня, неконфронтационную повестку дня, которая позволяет выстраивать компромиссы, преодолевать искушение к диктату и ультиматумам. К сожалению, такое искушение у наших [западных] партнеров пока еще проявляется", - сказал он.

Министр отметил, что в российском внешнеполитическом ведомстве высоко оценивают работу неправительственных организаций в борьбе с переписыванием истории. "Мы по-прежнему очень ценим вашу работу по борьбе с фальсификацией истории, включая историю Великой Отечественной войны и в целом Второй мировой войны, и работу по противодействию нечистоплотной кампании по борьбе с памятниками советским воинам", - подчеркнул Лавров.

"С прискорбием наблюдаем действия европейских государств. Не просто наблюдаем, а активно принимаем меры по пресечению такой активности", - отметил глава МИД РФ. По его словам, для этого используются коллективные выступления стран СНГ и ОДКБ в международных организациях, также Россия предлагает эти проблемы для рассмотрения на площадках ОБСЕ и Совета Европы.