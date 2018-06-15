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Мособлизбирком утвердил финансового уполномоченного кандидата в губернаторы Воробьева

Политика
15 июня, 12:26 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 15, июня. /ТАСС

Представителем по финансовым вопросам стал Николай Золотухин

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МОСКВА, 15 июня. /ТАСС/. Мособлизбирком в пятницу утвердил Николая Золотухина представителем по финансовым вопросам кандидата в губернаторы Подмосковья Андрея Воробьева, передает корреспондент ТАСС.

Открытие избирательного счета и утверждение представителя кандидата по финансовым вопросам - обязательная часть избирательного процесса.

"Избирательная комиссия Московской области решила зарегистрировать уполномоченного представителя по финансовым вопросам кандидата на должность губернатора Московской области Андрея Юрьевича Воробьева - Золотухина Николая Александровича", - говорится в решении комиссии.

Кроме того, члены подмосковного избиркома утвердили открытие специального избирательного счета кандидата Воробьева для формирования избирательного фонда.

9 июня московское областное отделение политической партии "Единая Россия" по итогам праймериз выдвинуло Воробьева в кандидаты на пост главы региона. 14 июня он подал соответствующий пакет документов в Мособлизбирком для выдвижения в кандидаты губернатора региона.

Претенденту в губернаторы Московской области в поддержку выдвижения необходимо преодолеть муниципальный фильтр - собрать подписи не менее 196 муниципальных депутатов в 51 муниципальном районе и городском округе региона. Выборы в Московской области пройдут 9 сентября, в единый день голосования.

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