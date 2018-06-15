КПРФ против повышения пенсионного возраста и хочет предложить референдум по этому вопросу

МОСКВА, 15 июня. /ТАСС/. КПРФ выступает резко против повышения пенсионного возраста, полагая, что реформа может заметно ухудшить положение людей; этот вопрос коммунисты предлагают решать на референдуме. Об этом заявил в пятницу журналистам лидер партии Геннадий Зюганов.

"Мы не только категорически против, мы обратимся ко всей стране и предложим общенациональный референдум по этой теме, потому что это касается каждого человека", - сказал он.

Лидер коммунистов считает, что страна пока не готова к принятию решения о повышении возраста выхода на пенсию.

Правительство РФ на заседании 16 июня одобрило законопроект, предусматривающий повышение пенсионного возраста. В настоящее время для мужчин он составляет 60 лет, для женщин - 55 лет. Предлагается с 2019 года пошагово достичь выхода на пенсию в 65 лет для мужчин в 2028 году и в 63 года для женщин в 2034 году. Спикер Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что палата может принять законопроект о повышении пенсионного возраста до конца весенней сессии лишь в первом чтении, затем он будет проходить широкое обсуждение.