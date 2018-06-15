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Путин проведет несколько международных телефонных разговоров и встречу с членами Совбеза

Политика
15 июня, 12:37 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 15, июня. /ТАСС

С кем будет разговаривать глава государства, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не уточнил

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МОСКВА, 15 июня. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин проведет в пятницу ряд международных телефонных разговоров с совещание с постоянными членами Совбеза РФ.

Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Запланировано несколько международных телефонных разговоров", - рассказал он, говоря о графике главы государства. "Далее в течение дня он [Путин] проведет оперативное совещание с постоянными членами Совбеза", - добавил пресс-секретарь. По его словам, также в этот день Путин проведет несколько других мероприятий.

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Песков, Дмитрий Сергеевич Путин, Владимир Владимирович
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