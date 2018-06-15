Путин проведет несколько международных телефонных разговоров и встречу с членами Совбеза

МОСКВА, 15 июня. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин проведет в пятницу ряд международных телефонных разговоров с совещание с постоянными членами Совбеза РФ.

Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Запланировано несколько международных телефонных разговоров", - рассказал он, говоря о графике главы государства. "Далее в течение дня он [Путин] проведет оперативное совещание с постоянными членами Совбеза", - добавил пресс-секретарь. По его словам, также в этот день Путин проведет несколько других мероприятий.