Песков: судить о правдивости сообщений СМИ о словах Трампа на закрытых встречах G7 трудно

МОСКВА, 15 июня. /ТАСС/. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отказался комментировать информацию СМИ о заявлениях Дональда Трампа о России, отметив, что судить о достоверности этих публикаций трудно.

"Такое количество лживых новостей, что я не стал бы никак комментировать, потому что мы не знаем, насколько они достоверны. Ни мы, ни вы не присутствовали на этих закрытых встречах "Большой семерки", и мы не можем судить о степени достоверности этих новостей", - заявил он журналистам, отвечая на просьбу прокомментировать сообщения СМИ о заявлении Трампа лидерам G7, что Крым является российским, поскольку его жители говорят на русском языке.

В целом говоря о заявлениях Трампа относительно России, в том числе его словах о необходимости привлечения РФ к формату G7, Песков напомнил позицию президента Владимира Путина о том, что "Россия не была инициатором прекращения такого формата, как "Большая восьмерка", но президент всегда будет рад видеть лидеров "семерки" у себя в гостях и продолжить с ними диалог". "Но в целом гораздо более релевантным считается формат "Большой двадцатки", где за одним столом встречаются лидеры стран, являющихся крупнейшими экономиками мира", - добавил Песков.

Отвечая на вопрос о том, можно ли в целом отметить позитивные тенденции в налаживании отношений РФ и США, пресс-секретарь отметил, что "пока, наверное, рано об этом говорить". "Но сам по себе подход, что даже самые острые проблемы следует решать в рамках диалога, абсолютно корреспондируется с той убежденностью, о которой неоднократно заявлял президент Владимир Путин", - добавил представитель Кремля.