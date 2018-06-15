Кремль считает исчерпывающим комментарий Минобороны о якобы приведении ЧФ в боеготовность

МОСКВА, 15 июня. /ТАСС/. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков призвал руководствоваться комментарием Минобороны РФ по вопросу о якобы приведении Черноморского флота РФ в высшую степень боеготовности из-за возможных провокаций Украины.

"Нет необходимости это комментировать из Кремля, потому что был уже достаточно краткий но емкий комментарий от Минобороны, коим мы и предлагаем руководствоваться", - сказал Песков журналистам.

В четверг Минобороны РФ назвало "фейком" сообщение агентства Reuters "со ссылкой на "источники, близкие к российским военным" о якобы приведении в высшие степени боеготовности сил Черноморского Флота в Крыму из-за возможных провокаций Украины". "Силы Черноморского флота несут службу в штатном режиме. Никаких мероприятий по переводу в высшие степени готовности не проводилось", - сказали в Минобороны.