Ваш регион:
ЧМ-2018 по футболу
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 16.06:
$ 62.69
€ 72.53
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Генсек ООН посетит Москву 20-21 июня

Политика
15 июня, 12:48 дата обновления: 15 июня, 13:10 UTC+3

По словам представителя МИД РФ Марии Захаровой, Антониу Гутерриш встретится с российским министром иностранных дел Сергеем Лавровым

Поделиться
Материал из 1 страницы
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш

© AP Photo/Olivier Matthys

МОСКВА, 15 июня. /ТАСС/. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш посетит Россию 20-21 июня, в ходе визита запланированы переговоры с главой МИД РФ Сергеем Лавровым. Об этом заявила в пятницу официальный представитель российского дипведомства Мария Захарова.

"20-21 июня генеральный секретарь ООН посетит Россию по приглашению президента РФ [Владимира Путина], - сказала дипломат. - Запланированы переговоры с министром иностранных дел России, запланирована беседа также с патриархом Московским и всея Руси Кириллом. Гутерриш выступит на площадке Международного дискуссионного клуба "Валдай", посетит матч чемпионата мира по футболу".

"На повестке дня переговоров в МИД - обсуждение современного состояния международных отношений, в том числе кризис многосторонности в мировой дипломатии, роль СБ ООН в решении наиболее актуальных международных и региональных проблем, включая Сирию, а также другие вопросы взаимоотношений РФ с организацией, в том числе в контексте 70-летия начала деятельности ООН на территории России", - отметила Захарова.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Персоны
Кирилл (патриарх) Гутерриш, Антониу Лавров, Сергей Викторович Путин, Владимир Владимирович Захарова, Мария Владимировна
Страны
Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
События 2018
Чего ждать в июне
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Президент Чехии Милош Земан публично сжег на костре красные трусы
2
Песков объяснил, как слова Путина о пенсиях 13-летней давности разошлись с идеями кабмина
3
Голикова: пенсионная реформа пока не включает индексацию пенсий работающих пенсионеров
4
Медведев рассказал о повышении пенсионного возраста в России
5
Налог на добавленную стоимость в странах мира. Досье
6
Как и кого коснется повышение пенсионного возраста в России
7
Пенсионный возраст в России. Досье
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
источников много
ГЛАВНЫЙ ОДИН
Читайте ТАСС в Яндекс.Новости