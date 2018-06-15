Генсек ООН посетит Москву 20-21 июня

МОСКВА, 15 июня. /ТАСС/. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш посетит Россию 20-21 июня, в ходе визита запланированы переговоры с главой МИД РФ Сергеем Лавровым. Об этом заявила в пятницу официальный представитель российского дипведомства Мария Захарова.

"20-21 июня генеральный секретарь ООН посетит Россию по приглашению президента РФ [Владимира Путина], - сказала дипломат. - Запланированы переговоры с министром иностранных дел России, запланирована беседа также с патриархом Московским и всея Руси Кириллом. Гутерриш выступит на площадке Международного дискуссионного клуба "Валдай", посетит матч чемпионата мира по футболу".

"На повестке дня переговоров в МИД - обсуждение современного состояния международных отношений, в том числе кризис многосторонности в мировой дипломатии, роль СБ ООН в решении наиболее актуальных международных и региональных проблем, включая Сирию, а также другие вопросы взаимоотношений РФ с организацией, в том числе в контексте 70-летия начала деятельности ООН на территории России", - отметила Захарова.