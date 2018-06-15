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Кандидаты в мэры Москвы назначили уполномоченных по финансовым вопросам

Политика
15 июня, 12:57 UTC+3

Уполномоченным необходимо выдать соответствующие удостоверения

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МОСКВА, 15 июня. /ТАСС/. Мосгоризбирком утвердил представителей по финансовым вопросам кандидатов в мэры Москвы Вадима Кумина от политической партии КПРФ и Ильи Свиридова от "Справедливой России", передает корреспондентТАСС.

"Предлагается зарегистрировать уполномоченных представителей по финансовым вопросам кандидата Вадима Кумина: Биджева Мухамеда, Геращенко Николая, Иллюка Евгения, Курбалеву Ларису, Мызгина Бориса, Шалахову Ларису. Также предлагается зарегистрировать уполномоченным представителем кандидата Ильи Свиридова Щеголькову Елену", - сказал заместитель председателя Мосгоризбиркома Юрий Ермолов.

Он добавил, что всем уполномоченным необходимо выдать соответствующие удостоверения.

Каждому кандидату для регистрации кандидатом необходимо преодолеть муниципальный фильтр - собрать в поддержку выдвижения кандидата подписи не менее 110 муниципальных депутатов в 110 муниципальных образованиях. Кандидат-самовыдвиженец должен заручиться поддержкой 36 тыс. избирателей. Выборы мэра Москвы пройдут 9 сентября, в единый день голосования.

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