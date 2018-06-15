Захарова: РФ выступает за модификацию санкционного режима СБ ООН в отношении КНДР

МОСКВА, 15 июня. /ТАСС/. Москва выступает за модификацию санкционного режима Совета Безопасности ООН в отношении КНДР, это важный элемент процесса нормализации обстановки в регионе. Об этом заявила в пятницу официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Убеждены, что одним из важнейших компонентов процесса нормализации в регионе может и должна стать модификация санкционного режима СБ ООН в отношении КНДР, тем более что в соответствующих санкционных резолюциях неоднократно подтверждалась готовность Совета к такого рода адаптации с учетом динамики ситуации, - подчеркнула дипломат. - Динамика налицо. Это могло бы стать серьезным подспорьем в политико-дипломатическом урегулировании в регионе Северо-Восточной Азии".

"Что касается автономных санкций против КНДР, которые введены рядом стран в обход и даже сверх санкций СБ ООН, то наше отношение хорошо известно: оно отрицательное. Выступаем за скорейшую отмену всех подобных односторонних рестрикций, в особенности так называемых вторичных санкций экстерриториального действия", - сказала Захарова.

Она напомнила, что Москва приветствовала налаживание диалога Вашингтона и Пхеньяна и межкорейского диалога, а также достигнутые договоренности по разрешению проблем на Корейском полуострове. "Еще раз могу переподтвердить эту позицию. Эти позитивные подвижки идут в русле разработанной более года назад российско-китайской дорожной карты, которая предусматривает комплексный подход к урегулированию, поэтапность и синхронность действий сторон", - отметила Захарова.

По ее словам, Россия готова к взаимодействию по вопросам денуклеаризации Корейского полуострова. "Если потребуется участие России либо в качестве члена международных организаций, либо в качестве страны, имеющей большой опыт, то Россия по всем этим вопросам готова к взаимодействию", - сказала дипломат.

В декабре 2017 года СБ ООН единогласно принял резолюцию об очередном ужесточении санкций против КНДР. Документ ввел новые ограничения на поставки сырой нефти и продуктов нефтепереработки, а также потребовал от всех стран выслать трудовых мигрантов КНДР в течение 24 месяцев. Резолюция предусматривает и ограничения, касающиеся поставок в КНДР промышленного оборудования, тяжелой техники и транспортных средств, а также закупок основных экспортных товаров из республики. В 2017 году Совбез трижды усиливал режим рестрикций в отношении Пхеньяна в ответ на проведенные им испытания баллистических ракет и ядерного оружия.