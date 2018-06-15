Захарова: новый доклад ОЗХО по применению химоружия в Сирии в 2017 году вызывает вопросы

МОСКВА, 15 июня. /ТАСС/. Доклад миссии Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) по предполагаемым случаям применения химического оружия в провинции Хама в Сирии 24 и 25 марта 2017 года не соответствует критериям по сбору и анализу информации и вызывает вопросы. С таким заявлением выступила в пятницу на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Уже после первого прочтения доклада становится очевидно, что методы работы миссии по-прежнему далеки от требований к сбору и анализу информации о предполагаемом применении отравляющих веществ, которые прописаны в Конвенции о запрещении химического оружия и нормативных документах ОЗХО, - отметила дипломат. - Вызывает вопросы и то, почему доклад был выпущен более чем через год после того, как были зафиксированы химатаки, и какова вообще ценность анализа проб по прошествии такого длительного времени".

При этом, по ее словам, "появилось все это [доклад ОЗХО] под заказ уже накануне созываемой группой западных государств спецсессии Конференции государств-участников конвенции, которая состоится в Гааге 26-28 июня".

Захарова не исключила, что ближе к этой дате может появиться еще один доклад - по якобы имевшему месту применения химоружия в городе Дума 7 апреля 2018 года. "Совершенно не будет удивительно, если накануне конференции появится и соответствующий доклад по химинциденту в Думе, вопреки полученным российскими военными достоверным сведениям о постановочном характере инцидента", - указала она.

13 июня пресс-служба ОЗХО сообщила, что миссия по установлению фактов применения химического оружия в Сирии (МУФС) в своем новом докладе подтвердила, что к югу от города Эль-Латамна 24 марта 2017 года в качестве химического оружия с высокой долей вероятности использовался зарин. Миссия также пришла к выводу, что в качестве химоружия при обстреле госпиталя того же города и окружающих районов 25 марта прошлого года применялся хлор.

Объективный следственный орган ОЗХО

Захарова отметила, что Россия призывает западных партнеров поддержать в Совбезе ООН создание беспристрастного следственного органа ОЗХО.

"Российская сторона настаивает на совершенствовании работы миссии [ОЗХО] и приведении ее в соответствие со стандартами Конвенции [о запрещении химического оружия], - сказала дипломат. - Мы также призываем западных партнеров к принятию проекта резолюции СБ ООН о создании поистине беспристрастного и высокопрофессионального следственного органа".

Захарова подчеркнула, что истинные виновные во всех эпизодах с предполагаемым применением химического оружия в Сирии должны быть выявлены и привлечены к ответственности. "Для этого необходимо полноценное расследование в строгом соответствии со стандартами Конвенции по запрещению химического оружия, а не их политизированные имитации, тем более подгонка результатов к уже вынесенным в Вашингтоне, Лондоне или Париже выводам", - добавила она.

"К сожалению, все наши инициативы регулярно блокируются западной "тройкой" в СБ ООН", - констатировала официальный представитель МИД РФ.

Смягчение позиции по вопросу об уходе Асада

Захарова также рассказала, что некоторые страны, ранее требовавшие ухода Башара Асада с поста президента Сирии, смягчают свои позиции.

"В политическом плане продолжаются усилия по формированию под эгидой ООН конституционного комитета и запуска процесса работы над основным законом Сирии в соответствии с положениями резолюции СБ ООН 2254 и с учетом итогов Конгресса сирийского национального диалога в Сочи", - констатировала дипломат.

"Военные успехи правительства Сирии в борьбе с терроризмом и продвижение политического урегулирования сирийского кризиса вынуждают вовлеченные в него внешние силы задуматься о выборе дальнейшей линии, - сказала Захарова. - Мы получаем сигналы о смягчении позиции ряда стран, ранее требовавших смены так называемого режима Асада".

По ее словам, на территории Сирии сохраняется незаконное военное присутствие. "В контролируемых внешними силами районах продолжаются попытки создания параллельных органов управления, - отметила Захарова. - Ведомая США коалиция склонна разделять террористов на "плохих" и "не очень". Подобные подходы не способствуют нахождению политического решения, стабилизации, несут угрозу территориальной целостности Сирии, сохраняют конфликтный потенциал".

Официальный представитель МИД РФ подчеркнула, что мирное урегулирование в Сирии должно идти вперед, "стагнация в этом процессе крайне опасна". "Стагнация способна свести на нет немалые достижения последних месяцев в борьбе с террористами, - заявила она. - Этого допустить нельзя".