МИД РФ: США и Израиль заняли деструктивную позицию на Конференции по разоружению в Женеве

МОСКВА, 15 июня. /ТАСС/. Соединенные Штаты и Израиль заняли абсолютно деструктивную позицию на Конференции по разоружению в Женеве при председательстве Сирии. Об этом заявила в пятницу журналистам официальный представитель МИД России Мария Захарова.

"США и Израиль заняли, на наш взгляд, абсолютно деструктивную позицию в ходе Конференции по разоружению в Женеве, объявив, по сути, о бойкоте работы ее вспомогательных органов в целях воспрепятствовать нормальной деятельности форума в период председательства Сирии, - сказала дипломат. - Это вызывает у нас серьезную озабоченность".

Как отметила Захарова, США и Израиль минимизировали свое присутствие на заседаниях конференции, а также полностью отказались от участия в неофициальных мероприятиях на ее полях и двусторонних контактов с сирийской делегацией. "Вместе со своими союзниками, а это Австралия, Болгария, Великобритания, Германия, Канада, Нидерланды, Новая Зеландия, Польша, Турция, Франция, Южная Корея и Япония, они целенаправленно стремятся политизировать работу Конференции по разоружению, - отметила Захарова. - Постоянно звучат абсолютно безответственные обвинения в адрес Дамаска в многочисленных фактах применения химического оружия против собственного населения и нарушений обязательств в рамках Конвенции по запрещению химического оружия".

"Нельзя исключать, что американские коллеги опять попытаются переложить ответственность за сбой в деятельности конференции на кого-нибудь", - указала официальный представитель МИД России.