Путин обсудил с Си Цзиньпином урегулирование ситуации на Корейском полуострове

МОСКВА, 15 июня. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с председателем КНР Си Цзиньпином. "Затронуты некоторые актуальные вопросы международной повестки, включая урегулирование ситуации на Корейском полуострове", - сообщили в пресс-службе Кремля.

Президент России также поблагодарил китайского лидера за гостеприимство, оказанное во время недавнего государственного визита в КНР, а также саммита Шанхайской организации сотрудничества. "С обеих сторон выражено удовлетворение итогами этих мероприятий", - добавили в Кремле.

Си Цзиньпин поздравил Владимира Путина с успешным открытием чемпионата мира по футболу и пожелал удачи российской сборной.