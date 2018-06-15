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Делегация Совфеда пригласила финских парламентариев на слушания по Арктике

Политика
15 июня, 14:22 UTC+3 ХЕЛЬСИНКИ ХЕЛЬСИНКИ 15, июня. /ТАСС

Слушания планируют провести на борту атомного ледокола

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ХЕЛЬСИНКИ, 15 июня. /ТАСС/. Делегация Совета Федерации (СФ) пригласила депутатов парламента Финляндии - членов комиссии по иностранным делам посетить в ноябре слушания по сотрудничеству в Арктике. Об этом сообщил журналистам в пятницу глава Комитета Совета Федерации Константин Косачев по итогам трехдневного визита делегации СФ в Финляндию.

Косачев указал, что стороны условились, что будут "активно включать в диалог вопросы многостороннего сотрудничества, в частности по Северу, Арктике, Балтийскому региону".

"Мы запланировали еще до приезда сюда большие парламентские слушания в РФ по международному сотрудничеству в Арктике на ноябрь этого года. Это мероприятие предполагалось как наше внутреннее, но, вникнув в программу финляндского председательства в Арктическом совете, мы поняли, что нам будет очень важно привлечь к этим слушаниям наших финских коллег, и пригласили их туда в качестве единственного иностранного участника", - сообщил он.

Косачев отметил, что проведение мероприятия планируется на борту атомного ледокола. "Наверное, мы выйдем из Мурманска и пройдем какую-то часть Северного морского пути: у нас есть намерение дойти до Сабетты (вахтовый поселок в Ямальском районе Ямало-Ненецкого автономного округа - прим. ТАСС), это гигантский проект по сжижения газа на Ямале, совершенно прорывной, меняющий всю архитектуру освоения Арктики и эксплуатации Севморпути. Нам очень важно было бы показать и нашим финским коллегам, как это выглядит и как Россия подходит к арктическому сотрудничеству", - подчеркнул он.

Делегация Совета Федерации во главе с Косачевым посетила Хельсинки 13-15 июня. В этот период состоялись встречи с финскими парламентариями - спикером Паулой Рисикко, членами комиссии по иностранным делам, Группой дружбы с Россией.

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