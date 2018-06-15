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Косачев: неприсоединение Финляндии к военным союзам укрепляет европейскую безопасность

Политика
15 июня, 14:21 UTC+3 ХЕЛЬСИНКИ ХЕЛЬСИНКИ 15, июня. /ТАСС

Глава комитета Совета Федерации по международным делам подчеркнул, что "принцип неделимости безопасности для нас остается превыше всего"

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ХЕЛЬСИНКИ, 15 июня. /ТАСС/. Политика Финляндии по неприсоединению к военным союзам содействует укреплению европейской безопасности. Такое мнение высказал журналистам в пятницу глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев по итогам трехдневного визита делегации СФ в Финляндию.

Косачев указал, что у делегации верхней палаты парламента РФ не было встреч с находившейся в это же время в Хельсинки делегацией Парламентской ассамблеи стран НАТО. "Нет [встреч не было]. И мы этой проблематики [с финской стороной] касались вскользь. Очень много говорили об отношениях между Россией и Евросоюзом", - сказал он.

"В том, что касается проблематики НАТО, мы понимаем, что время от времени эта тема здесь поднимается, но, насколько нам видно из России, вопрос вступления Финляндии в НАТО не стоит в практической повестке дня. И мы с удовольствием констатируем, что политика Финляндии по неприсоединению к военным союзам является очень важным фактором укрепления европейской безопасности. Принцип неделимости безопасности для нас остается превыше всего", - подчеркнул Косачев.

Он сообщил, что у делегации состоялась отдельная встреча с министром иностранных дел Финляндии Тимо Сойни. "Поговорили практически по всему комплексу актуальных вопросов международной повестки дня - от Украины до Северной Кореи, по Сирии, Ирану. Наши оценки практически во всем совпали, это тоже отрадно", - отметил российский парламентарий.

Делегация Совета Федерации во главе с Косачевым посетила Хельсинки 13-15 июня. В этот период состоялись встречи с финскими парламентариями - спикером Паулой Рисикко, членами комиссии по иностранным делам, с Группой дружбы с Россией.

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