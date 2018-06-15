МИД РФ: голосование ГА ООН по Газе стало референдумом по политике США на Ближнем Востоке

МОСКВА, 15 июня. /ТАСС/. Итоги голосования в Генассамблее ООН по ситуации в секторе Газа и защите палестинцев стали своеобразным международным референдумом в отношении политики США на Ближнем Востоке, считает официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Спецсессия и состоявшееся на ней голосование стали своеобразным международным референдумом в отношении американской политики на ближневосточном направлении", - заявила она в пятницу, выступая перед журналистами.

"Конечно, это стало отдельным сигналом американской делегации в ООН относительно того, как вообще нужно воспринимать деятельность ООН и проводить свою политику: исходя из национальных интересов, но при уважении международного права и всех остальных стран и народов", - подчеркнула дипломат.

По ее словам, поддержка 120 государствами отвергнутого представителями США проекта демонстрирует, что "подавляющее большинство государств не приемлет одностороннюю и безапелляционную линию американской делегации, которая игнорирует наработанную годами международно-правовую базу палестинского урегулирования". "Вызывают возмущение бесцеремонные попытки делегации США взламывать правила процедуры Генассамблеи ООН, ставить под вопрос очевидные решения ее председателя, а именно это мы наблюдали в этот раз. Но эти действия и эта манера не прошли", - заключила Захарова.

13 июня ГА ООН осудила Израиль за непропорциональное применение силы против участников массовых выступлений на границе сектора Газа и распорядилась изучить варианты предоставления международной защиты палестинцам. За документ высказались 120 стран, включая Россию. Против выступили восемь стран, в том числе Израиль и США, еще 45 делегаций воздержались от голосования. Проект резолюции представили Алжир и Турция.