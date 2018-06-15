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Захарова назвала фальшивкой высказывание Сороса о связях РФ с итальянскими правыми

Политика
15 июня, 14:25 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 15, июня. /ТАСС

Представитель МИД РФ уверена, что миллиардер пытался подорвать "дружественную атмосферу российско-итальянских отношений"

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МОСКВА, 15 июня. /ТАСС/. Высказывание американского миллиардера Джорджа Сороса о наличии некой тесной связи между российскими властями и итальянской правой партией "Лига" является фальшивкой, нацеленной на подрыв дружественных отношений между Россией и Италией. Об этом заявила в пятницу на брифинге директор департамента информации и печати МИД РФ Мария Захарова.

"Имя господина Сороса давно ассоциируется с международными скандалами и провокациями, - отметила она. - Это очередная фальшивка. Видимо, ее целью было вновь припугнуть Европу мифом о "длинной руке" Москвы, подорвать дружественную атмосферу российско-итальянских отношений, а заодно и бросить тень на сформированное в Италии по итогам парламентских выборов 4 марта на основе демократических процедур новое коалиционное правительство".

По словам официального представителя дипведомства, "всем хорошо известно, что и в России, и в Италии давно сложился общенациональный консенсус относительно важности и приоритетности развития российско-итальянского сотрудничества". "Объективную заинтересованность в нем демонстрируют представители самых широких деловых и общественных кругов обеих стран, - подчеркнула она. - Именно этой объективной реальностью Москва и далее будет руководствоваться в выстраивании двустороннего диалога с Римом".

Коснувшись просьб некоторых СМИ прокомментировать приведение к присяге в Италии нового коалиционного правительства, Захарова указала на то, что "Россия традиционно рассматривает события в политической жизни других стран исключительно как внутреннее дело этих государств и считает, что давать какие-либо оценочные комментарии на этот счет просто неприемлемо". "Вместе с тем, конечно, мы обратили внимание на то, что 1 июня в Италии к присяге было приведено новое коалиционное правительство", - добавила она.

В связи с этим дипломат напомнила, что президент РФ Владимир Путин поздравил Джузеппе Конте с вступлением в должность председателя Совета министров Итальянской Республики. "В свою очередь, - сообщила она, - глава МИД РФ Сергей Лавров направил поздравительную телеграмму новому министру иностранных дел и международного сотрудничества Италии [Энцо Моаверо-Миланези], в которой выразил надежду на продолжение совместных усилий по укреплению многопланового российско-итальянского сотрудничества, поиску взаимоприемлемых решений актуальных международных проблем".

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Персоны
Сорос, Джордж Конте, Джузеппе Лавров, Сергей Викторович Путин, Владимир Владимирович Захарова, Мария Владимировна
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