Матвиенко заявила, что Россия открыта к диалогу с G7

САРАНСК, 15 июня. /ТАСС/. Россия не поднимает вопрос о возвращении в G8, но открыта к диалогу с ней. Об этом заявила в пятницу журналистам председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.

Она напомнила, что Россия сама не выходила из G8, но после ее исключения из этого формата он превратился не в "семерку", а в "шесть плюс один". В этом контексте спикер обратила внимание на высказывания президента США Дональда Трампа о невозможности обсуждать этот формат без России.

"Мы не поднимали и не поднимаем вопрос о возврате в этот формат, нам есть где работать, Россия обрела очень большое влияние в мировой политике, с мнением России считаются, ценят ее роль", - сказала она, перечислив такие международные объединения, как "двадцатка", ШОС, БРИКС.

"У нас нет никаких условий, если "семерка" или "шесть плюс один" пригласят Россию, мы и там будем работать, - подтвердила спикер. - Если нас позовут, мы с удовольствием туда пойдем, чтобы и в этом формате проводить ту линию, которую мы считаем необходимой".

"Мы открыты к диалогу, к сотрудничеству, даже если кто-то не разделяет подходы, мнения друг друга", - указала глава Совфеда.

Ранее президент США Дональд Трамп, участвовавший в саммите G7 в Канаде, высказался в пользу повторного присоединения России к Группе семи. По его мнению, РФ "должна быть на встрече, быть участником". Позднее его поддержал и председатель Совета министров Италии Джузеппе Конте, заявивший, что возврат России и возобновление формата G8 находятся "в интересах каждого".