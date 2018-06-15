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Матвиенко заявила, что Россия открыта к диалогу с G7

Политика
15 июня, 14:53 дата обновления: 15 июня, 15:41 UTC+3 САРАНСК САРАНСК 15, июня. /ТАСС

При этом вопрос о возвращении в формат не стоит, отметила спикер Совфеда

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САРАНСК, 15 июня. /ТАСС/. Россия не поднимает вопрос о возвращении в G8, но открыта к диалогу с ней. Об этом заявила в пятницу журналистам председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.

Она напомнила, что Россия сама не выходила из G8, но после ее исключения из этого формата он превратился не в "семерку", а в "шесть плюс один". В этом контексте спикер обратила внимание на высказывания президента США Дональда Трампа о невозможности обсуждать этот формат без России.

"Мы не поднимали и не поднимаем вопрос о возврате в этот формат, нам есть где работать, Россия обрела очень большое влияние в мировой политике, с мнением России считаются, ценят ее роль", - сказала она, перечислив такие международные объединения, как "двадцатка", ШОС, БРИКС.

"У нас нет никаких условий, если "семерка" или "шесть плюс один" пригласят Россию, мы и там будем работать, - подтвердила спикер. - Если нас позовут, мы с удовольствием туда пойдем, чтобы и в этом формате проводить ту линию, которую мы считаем необходимой".

"Мы открыты к диалогу, к сотрудничеству, даже если кто-то не разделяет подходы, мнения друг друга", - указала глава Совфеда.

Ранее президент США Дональд Трамп, участвовавший в саммите G7 в Канаде, высказался в пользу повторного присоединения России к Группе семи. По его мнению, РФ "должна быть на встрече, быть участником". Позднее его поддержал и председатель Совета министров Италии Джузеппе Конте, заявивший, что возврат России и возобновление формата G8 находятся "в интересах каждого".

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Персоны
Трамп, Дональд Конте, Джузеппе Матвиенко, Валентина Ивановна
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