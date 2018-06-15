Захарова прокомментировала возможные слова Трампа о Крыме

МОСКВА, 15 июня. /ТАСС/. Крымский вопрос для России закрыт, заявила в пятницу официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в ответ на просьбу прокомментировать сообщения СМИ о том, что президент США Дональд Трамп на саммите Группы семи назвал полуостров российским.

"В РФ на всех уровнях было заявлено, причем неоднократно и регулярно, что обсуждение статуса Крыма - тема закрытая, - подчеркнула дипломат. - Если есть вопросы относительно статуса Крыма, нужно заглянуть в Конституцию РФ".

"Кто и что за закрытыми дверями говорил, утечки... Комментировать все это - дело неблагодарное. Мы оперируем фактической информацией", - добавила она.

Как сообщил ранее информационный портал BuzzFeed со ссылкой на два неназванных дипломатических источника, Трамп заявил остальным лидерам "Большой семерки", что Крым является российским, поскольку его жители говорят на русском языке. По данным портала, такую позицию руководитель вашингтонской администрации изложил коллегам по Группе семи в пятницу за ужином на курорте Ла Мальбе в провинции Квебек. Трамп также задался вопросом, почему лидеры Группы семи находятся на стороне Украины. По утверждению источников BuzzFeed, Трамп добавил, что "Украина является одной из самых коррумпированных стран в мире".

Белый дом не стал ни опровергать, ни подтверждать эти сведения.