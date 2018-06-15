РФ рассчитывает, что виновных в осквернении обелиска красноармейцам в Праге накажут

МОСКВА, 15 июня. /ТАСС/. Москва рассчитывает, что виновные в осквернении обелиска красноармейцам в Праге будут найдены и наказаны. Об этом заявила в пятницу официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Нас крайне беспокоят сообщения, которые поступают из Чешской Республики о совершенных в течение одного только месяца, 6 июня и 11 июня, актах вандализма в отношении обелиска красноармейцам, которые пали в боях за Прагу в мае 1945 года. Памятный знак установлен у стен Пражского града, это придает этим противоправным действиям еще более демонстративный и вызывающий характер, - отметила она. - Рассчитаем, что виновные будут найдены и понесут заслуженные наказания".

Как подчеркнула Захарова, Москва "возмущена подобным кощунственным отношением к памяти павших" и надеется, что городские власти "примут должные меры по восстановлению обелиска и предотвращению таких выходок в будущем".

Она выразила признательность пресс-секретарю президента Чехии Иржи Овчачеку "за его личное вмешательство и оперативные действия по устранению последствий актов вандализма и инициированию соответствующего расследования".

Памятник, который венчает пятиконечная звезда, установлен на улице Марианске градбы близ охраняемой территории Пражского града. Он представляет собой каменный обелиск размером около метра. На нем размещена мраморная доска с надписью: "Воинам Красной Армии. Они погибли, чтобы наша родина жила".

В Чехии памятники советским воинам-освободителям в последнее время все чаще становятся объектами осквернения вандалами. Месяц назад розовой краской в Праге облили памятник маршалу СССР Ивану Коневу, войска которого 9 мая 1945 года освободили от нацистов город на Влтаве.