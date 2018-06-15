Захарова: МИД РФ держит на контроле ситуацию с задержанным в Эстонии российским паромом

МОСКВА, 15 июня. /ТАСС/. Российские дипломаты держат на контроле ситуацию с арестованным в Эстонии российским паромом. Об этом заявила в пятницу официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Наше посольство в Эстонии держит эту ситуацию на контроле. Вовлечены все профильные структуры, дипломаты регулярно посещают судно в целях контроля состояния членов экипажа, знают об их потребностях и делают все, чтобы эта ситуация была разрешена", - сказала она.

Захарова сообщила о частичной смене экипажа в субботу. "Запланировано убытие трех человек, прибытие шести новых членов экипажа. В Таллин уже прибыл новый капитан корабля, идет передача дел, и сотрудники посольства намерены присутствовать при замене моряков для того, чтобы понять, что еще необходимо российским гражданам и какую помощь нужно оказать для того, чтобы они вернулись на родину", - указала она.

Ранее портал Delfi сообщил, что российский паром "Петербург", принадлежащий компании "Блэксиа Ферри и Инвестиции", арестован за долги в эстонском порту Пальяссааре. По данным портала, паром "Петербург" построен в Германии в 1986 году, он вмещает до 49 вагонов, 50 автотрейлеров и 150 единиц накатной техники, а также может перевозить до 150 пассажиров. Грузовместимость судна составляет 7 тыс. тонн, скорость - 15,8 узлов.