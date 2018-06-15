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Поклонская пригласила Трампа посетить Крым

Политика
15 июня, 14:35 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 15, июня. /ТАСС

Ранее американские СМИ сообщили, что глава Белого дома на саммите G7 назвал полуостров российским

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Депутат Госдумы Наталья Поклонская

Депутат Госдумы Наталья Поклонская

© Сергей Бобылев/ТАСС

МОСКВА, 15 июня. /ТАСС/. Депутат Госдумы, экс-прокурор Крыма Наталья Поклонская пригласила президента США Дональда Трампа посетить Крым.

Ранее американские СМИ сообщили со ссылкой на источники о том, что президент США Дональд Трамп на саммите Группы семи назвал полуостров российским. Белый дом не стал ни опровергать, ни подтверждать эти сведения.

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"Получается, что американские политики совсем далеко ушли от своего президента Дональда Трампа и вообще от общепризнанных принципов права и справедливости", - приводит слова Поклонской в пятницу ее пресс-служба. "Сегодня они боятся комментировать заявление своего президента о Крыме, а именно то, что Крым - это Россия. Это является очевидной вещью, и делать сенсацию или притворяться сразу глухонемыми - реакция трусов", - считает она.

"Президента США Дональда Трампа приглашаем в Крым, где он убедится в правильности своего заявления", - подчеркнула российский парламентарий. По ее мнению, после такой поездки Трамп "покажет всему миру, что он является самостоятельным и порядочным политиком и первым лицом Америки, которому не чужды слова "демократия", "справедливость" и "смелость".

Как сообщил ранее информационный портал BuzzFeed со ссылкой на два неназванных дипломатических источника, Трамп заявил остальным лидерам "Большой семерки", что Крым является российским, поскольку его жители говорят на русском языке. По данным портала, такую позицию руководитель вашингтонской администрации изложил коллегам по Группе семи в пятницу за ужином на курорте Ла Мальбе в провинции Квебек. Трамп также задался вопросом, почему лидеры Группы семи находятся на стороне Украины. По утверждению источников BuzzFeed, Трамп добавил, что "Украина является одной из самых коррумпированных стран в мире".

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