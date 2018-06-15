Дума завершает работу по созданию межпарламентской комиссии с Республикой Корея

МОСКВА, 15 июня. /ТАСС/. Работа по созданию российско-корейской межпарламентской комиссии находится на завершающей стадии. Об этом заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин на встрече с бывшим председателем Национального собрания Республики Корея Чон Се Гюном, сообщила пресс-служба нижней палаты парламента в пятницу.

"Председатель Государственной думы заявил, что проработка вопроса о российско-корейской межпарламентской комиссии, идею создания которой предложил Чон Се Гюн, находится на заключительном этапе, готовится подписание ее устава", - говорится в сообщении пресс-службы.

В ходе Вячеслав Володин отметил большой вклад Чон Се Гюна в развитие отношений Республики Кореи и России, в том числе в рамках парламентского измерения. "Именно при вашей поддержке состоялось совещание спикеров парламентов стран Евразии, которое прошло в Сеуле в 2017 году", - добавил Володин, слова которого также приводит пресс-служба. При этом он выразил уверенность в успешном продолжении тесного межпарламентского взаимодействия, которое будет также "способствовать конструктивному российско-корейскому диалогу".

Российский спикер поблагодарил Чон Се Гюна за активное содействие в организации третьего совещания спикеров парламентов стран Евразии, проведение которого планируется 8-11 ноября в Турции, и сообщил, что 21 июня президент Республики Корея Мун Чжэ Ин выступит на пленарном заседании Государственной думы.