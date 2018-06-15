Захарова заявила, что РФ будет добиваться возвращения Ярошенко на родину

МОСКВА, 15 июня. /ТАСС/. Москва продолжит добиваться возвращения на родину россиянина Константина Ярошенко, приговоренного в США к 20 годам заключения, в частности, на основании Конвенции Совета Европы 1983 года о передаче осужденных лиц. Об этом в пятницу заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Мы продолжаем добиваться возвращения Ярошенко в Россию, например, на основании Конвенции Совета Европы 1983 года о передаче осужденных лиц, - подчеркнула она. - Пока власти США в этом отказывают, но мы усилия по возвращению российского гражданина не сбавляем".

Захарова также напомнила о планах перевода россиянина в другое американское пенитенциарное учреждение. "Этот факт объяснялся заботой о личной безопасности нашего соотечественника, на которого недавно напал другой заключенный", - пояснила официальный представитель. "Он уже переведен в пересыльный изолятор Нью-Йорка, наши дипломаты, российские сотрудники загранучреждений находятся с ним в контакте", - сказала дипломат.

По ее словам, российские консульские представители, безусловно, посетят его в новой тюрьме, чтобы удостовериться в строгом соблюдении прав россиянина и в "обеспечении нормальных условий его содержания". "В том числе, как и всегда, отдельные вопросы будут касаться его здоровья - продолжила Захарова. - Оно, напомню, было серьезно подорвано в результате жестокого избиения при похищении".

О ситуации с переводом Ярошенко

Ранее консул генерального консульства РФ в Нью-Йорке Артем Теванян сообщил ТАСС, что Ярошенко будет в ближайшее время переведен в тюрьму Лоретто (Federal Correction Institution Loretto) в штате Пенсильвания.

Мужская тюрьма Лоретто расположена в юго-западной части штата Пенсильвания в 140 км к востоку от Питтсбурга. Она была построена в 1985 году и рассчитана на содержание 988 заключенных.

Ярошенко был осужден в США 7 сентября 2011 года на 20 лет лишения свободы, он полностью отрицает вину и считает свой арест провокацией, а дело сфабрикованным. В США летчик был доставлен из Либерии, где его арестовали 28 мая 2010 года. Действовавшие под прикрытием американские агенты Федерального управления по борьбе с распространением наркотиков якобы уличили Ярошенко в преступных намерениях по транспортировке крупной партии кокаина.

Официальные представители властей РФ и семья летчика неоднократно обращались к США с просьбой передать Ярошенко российской стороне.