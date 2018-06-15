Путин и Нетаньяху обсудили обеспечение безопасности сирийско-израильской границы

МОСКВА, 15 июня. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в ходе телефонного разговора обсудили ситуацию в Сирии в контексте совместных усилий по обеспечению безопасности в районе сирийско-израильской границы.

"Обсуждалась ситуация в Сирии в контексте совместных усилий по обеспечению безопасности в районе сирийско-израильской границы", - сообщили в пресс-службе Кремля по итогам телефонного разговора.

Отмечается также, что "с обеих сторон выражена готовность к наращиванию координации на сирийском направлении, в том числе по вопросам противодействия международному терроризму".

Путин и Нетаньяху также условились о контактах на различных уровнях.