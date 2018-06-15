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Путин и Нетаньяху обсудили обеспечение безопасности сирийско-израильской границы

Политика
15 июня, 14:57 UTC+3

Стороны выразили готовность к наращиванию координации на сирийском направлении, сообщили в пресс-службе Кремля

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МОСКВА, 15 июня. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в ходе телефонного разговора обсудили ситуацию в Сирии в контексте совместных усилий по обеспечению безопасности в районе сирийско-израильской границы.

"Обсуждалась ситуация в Сирии в контексте совместных усилий по обеспечению безопасности в районе сирийско-израильской границы", - сообщили в пресс-службе Кремля по итогам телефонного разговора.

Отмечается также, что "с обеих сторон выражена готовность к наращиванию координации на сирийском направлении, в том числе по вопросам противодействия международному терроризму".

Путин и Нетаньяху также условились о контактах на различных уровнях.

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Персоны
Нетаньяху, Биньямин Путин, Владимир Владимирович
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