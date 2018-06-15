Путин и Лукашенко на заседании ВГС утвердят программу действий во внешней политике

МОСКВА, 15 июня. /ТАСС/. Президент Российской Федерации Владимир Путин 19 июня посетит Белоруссию с официальным визитом для участия в заседании Высшего государственного совета (ВГС) Союзного государства. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

"Повесткой дня предусматривается обсуждение итогов российско-белорусского торгово-экономического сотрудничества за прошлый год и утверждение ряда важных документов, включая перечень Приоритетных направлений и первоочередных задач развития Союзного государства на 2018-2022 годы и Программу согласованных действий в области внешней политики на 2018-2019 годы", - говорится в сообщении.

Также состоятся переговоры Путина и президента Белоруссии Александра Лукашенко, "в ходе которых лидеры обменяются мнениями по актуальным двусторонним и международным вопросам", добавил в Кремле.

В начале недели президент Белоруссии Александр Лукашенко заявлял о готовности к проведению 19 июня заседания Высшего госсовета (ВГС) Союзного государства Белоруссии и России в Минске. В повестку дня ВГС включены девять вопросов, среди них - темы об итогах торгово-экономического сотрудничества двух стран за 2017 год, о программе согласованных действий в области внешней политики на 2018-2019 годы, о присуждении премий Союзного государства в области литературы и искусства, о ходе выполнения решений ВГС. Кроме того, как сообщал государственный секретарь Союзного государства Григорий Рапота, ВГС 19 июня обсудит отмену роуминга между странами.

Ранее Лукашенко сообщал, что вопрос пограничного контроля на общей с Россией границе будет обсуждаться во время предстоящего в июне заседания ВГС. Президент Белоруссии заявлял, что страна может закрыть границу с Россией в качестве ответной меры на аналогичное действие Москвы.