Ваш регион:
ЧМ-2018 по футболу
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 16.06:
$ 62.69
€ 72.53
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Путин и Лукашенко на заседании ВГС утвердят программу действий во внешней политике

Политика
15 июня, 15:06 дата обновления: 15 июня, 15:16 UTC+3

Лидеры двух стран также проведут переговоры, на которых обменяются мнениями по актуальным двусторонним и международным вопросам

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 15 июня. /ТАСС/. Президент Российской Федерации Владимир Путин 19 июня посетит Белоруссию с официальным визитом для участия в заседании Высшего государственного совета (ВГС) Союзного государства. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

"Повесткой дня предусматривается обсуждение итогов российско-белорусского торгово-экономического сотрудничества за прошлый год и утверждение ряда важных документов, включая перечень Приоритетных направлений и первоочередных задач развития Союзного государства на 2018-2022 годы и Программу согласованных действий в области внешней политики на 2018-2019 годы", - говорится в сообщении.

Также состоятся переговоры Путина и президента Белоруссии Александра Лукашенко, "в ходе которых лидеры обменяются мнениями по актуальным двусторонним и международным вопросам", добавил в Кремле.

В начале недели президент Белоруссии Александр Лукашенко заявлял о готовности к проведению 19 июня заседания Высшего госсовета (ВГС) Союзного государства Белоруссии и России в Минске. В повестку дня ВГС включены девять вопросов, среди них - темы об итогах торгово-экономического сотрудничества двух стран за 2017 год, о программе согласованных действий в области внешней политики на 2018-2019 годы, о присуждении премий Союзного государства в области литературы и искусства, о ходе выполнения решений ВГС. Кроме того, как сообщал государственный секретарь Союзного государства Григорий Рапота, ВГС 19 июня обсудит отмену роуминга между странами.

Ранее Лукашенко сообщал, что вопрос пограничного контроля на общей с Россией границе будет обсуждаться во время предстоящего в июне заседания ВГС. Президент Белоруссии заявлял, что страна может закрыть границу с Россией в качестве ответной меры на аналогичное действие Москвы.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия Белоруссия
Персоны
Путин, Владимир Владимирович Лукашенко, Александр Григорьевич
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
События 2018
Чего ждать в июне
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Ученые заявили, что сигареты содержат больше вредных веществ, чем указано на пачке
2
Песков объяснил, как слова Путина о пенсиях 13-летней давности разошлись с идеями кабмина
3
Президент Чехии Милош Земан публично сжег на костре красные трусы
4
Голикова: пенсионная реформа пока не включает индексацию пенсий работающих пенсионеров
5
Медведев рассказал о повышении пенсионного возраста в России
6
Налог на добавленную стоимость в странах мира. Досье
7
Как и кого коснется повышение пенсионного возраста в России
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
источников много
ГЛАВНЫЙ ОДИН
Читайте ТАСС в Яндекс.Новости