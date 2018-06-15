Журналист Красовский подал документы для выдвижения кандидатом в мэры Москвы

МОСКВА, 15 июня. /ТАСС/. Журналист Антон Красовский подал в Мосгоризбирком документы для выдвижения кандидатом на пост мэра Москвы в качестве самовыдвиженца, передает корреспондент ТАСС.

Ранее 15 человек подали в Мосгоризбирком документы для выдвижения в качестве кандидатов на пост столичного градоначальника.

"Сегодня мы приняли документы от еще одного кандидата - Антона Красовского, самовыдвижение", - сказал журналистам член Мосгоризбиркома Дмитрий Реут после соответствующей процедуры.

Каждому кандидату для регистрации кандидатом необходимо преодолеть муниципальный фильтр - собрать в поддержку подписи не менее 110 муниципальных депутатов в 110 муниципальных образованиях. Кандидат-самовыдвиженец должен заручиться поддержкой 36 тыс. избирателей. Выборы мэра Москвы пройдут 9 сентября, в единый день голосования.