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Самарское отделение "Единой России" определится с кандидатом в губернаторы 19 июня

Политика
15 июня, 16:12 UTC+3 САМАРА САМАРА 15, июня. /ТАСС

В списке претендентов пять кандидатов, включая нынешнего главу региона

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САМАРА, 15 июня. /ТАСС/. Конференция Самарского регионального отделения "Единой России", на которой будет определен кандидат от партии для участия в выборах главы региона, пройдет 19 июня в Тольятти. Об этом ТАСС сообщили в пятницу в реготделении "Единой России".

"В Тольятти 19 июня пройдет конференция Самарского регионального отделения партии. Основная повестка конференции - выдвижение тайным голосованием кандидата от партии "Единая Россия" на должность губернатора Самарской области на досрочных выборах главы региона", - отметили в пресс-службе реготделения.

В мае политсовет Самарского реготделения партии "Единая Россия" утвердил кандидатуры участников предварительного голосования (праймериз) по отбору кандидатур на выборы губернатора Самарской области. В число утвержденных кандидатур участников вошли врио губернатора Самарской области Дмитрий Азаров, советник по вопросам инвестиционной политики и внешних межрегиональных экономических связей губернатора Севастополя Николай Брусникин, депутат Самарской губернской думы Виктор Воропаев, директор средней школы № 49 Тольятти Татьяна Подоляко и директор самарского научно-исследовательского института сельского хозяйства Сергей Шевченко.

Досрочные выборы губернатора Самарской области назначены на 9 сентября 2018 года. В сентябре 2017 года президент России Владимир Путин принял отставку губернатора Самарской области Николая Меркушкина, назначив члена Совета Федерации Дмитрия Азарова временно исполняющим обязанности губернатора. В апреле 2018 года Азаров заявил, что намерен участвовать в предстоящих выборах главы региона.

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