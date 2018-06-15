"Единая Россия" выдвинула Воскресенского кандидатом на выборы главы Ивановской области

ТАСС, 15 июня. Временно исполняющий обязанности главы Ивановской области Станислав Воскресенский выдвинут кандидатом от "Единой России" на выборах в губернаторы региона, сообщили в пресс-службе регионального отделения партии по итогам проведенной в пятницу конференции, где подвели итоги предварительного голосования (праймериз).

"Станислав Воскресенский набрал 118 голосов из 154", - сказали в пресс-службе.

Всего в список для голосования было внесено три кандидата. Помимо Воскресенского в него вошли член Совета Федерации от Ивановской области Валерий Васильев и депутат Ивановской областной Думы, управляющий региональным отделением Фонда социального страхования РФ Игорь Светушков.

"За Валерия Васильева было отдано 20 голосов, за Игоря Светушкова - 16 голосов. По итогам голосования предлагается выдвинуть кандидатом от Ивановского областного отделения партии "Единая Россия" Станислава Воскресенского, набравшего по результатам тайного голосования большинство голосов", - отметили ТАСС в пресс-службе регионального отделения "Единой России".

Ранее депутаты Ивановской областной думы назначили выборы губернатора региона на 9 сентября.

В октябре 2017 года президент РФ Владимир Путин принял досрочную отставку руководителя региона Павла Конькова и назначил заместителя министра экономического развития РФ Станислава Воскресенского врио губернатора Ивановской области.