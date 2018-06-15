Представители муниципальных образований Юга России будут делиться полезным опытом работы

ВЛАДИКАВКАЗ, 15 июня. /ТАСС/. Соглашение о межмуниципальном сотрудничестве и взаимодействии между Советами муниципальных образований Юга России подписали в Северной Осетии. Одним из пунктов соглашения является обмен положительным опытом в работе районных властей.

"Все поставленные президентом задачи возможны лишь путем слаженных скоординированных действий всех ветвей власти, ведь мнение о работе власти во всех регионах зависит от того, как работают муниципальные власти в контакте с жителями региона. Обмен опытом и объединение усилий несомненно позволят нам лучше выполнять нашу работу", - сказал глава Северной Осетии Вячеслав Битаров на заседания координационного совета регионов Юга России.

По словам президента регионального общественного движения "Территориальное общественное самоуправление Волгоградской области" Сергея Дмитриева, в области наиболее активно развиваются организации территориального общественного самоуправления (ТОС), начиная с 1998 года. Самыми популярными направлениями деятельности ТОС остаются распространение здорового образа жизни, сохранение исторической памяти, охрана окружающей среды и социальное обслуживание территорий.

Много внимания уделяется участию организаций ТОС в конкурсах на получение грантов. До 150 ТОСов участвуют в конкурсах на получение президентских грантов, из которых выигрывают максимум 10-15, и суммы грантов обычно не превышают 500 тыс. рублей. "На этом фоне стоит отметить исключительно низкий уровень активности участия ТОС из других регионов России в конкурсах на получение президентских грантов -за исключением Волгоградской области общая сумма таких ТОС из конкурса в конкурс не превышает десяти", - сказал Дмитриев.