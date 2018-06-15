Богданов: сирийская оппозиция намерена участвовать 18-19 июня во встрече в Женеве

МОСКВА, 15 июня. /ТАСС/. Представители групп сирийской оппозиции намерены прибыть в Женеву, где 18-19 июня пройдет встреча стран-гарантов перемирия в Сирии (Россия, Иран и Турция). Об этом заявил в пятницу журналистам спецпредставитель президента России по Ближнему Востоку и странам Африки, заместитель министра иностранных дел Михаил Богданов.

"В том числе будет [обсуждаться вопрос формирования конституционной комиссии], думаю, весь комплекс состояния урегулирования. Будут какие-то двусторонние контакты [18-19 июня в Женеве], - отметил заместитель главы МИД РФ. - Может, и некоторые сирийские представители, во всяком случае из групп сирийской оппозиции, хотят подъехать, чтобы пообщаться с нашими делегациями".

Богданов добавил, что Россия считает важным реализовать решения Конгресса сирийского национального диалога в Сочи, созыв второго форума обсуждается.

"Этот вопрос [о созыве второго конгресса] обсуждается, потому что сейчас стоит задача реализовать решения Конгресса сирийского национального диалога в Сочи, в том числе по созданию конституционной комиссии, - отметил дипломат. - Эти вопросы тоже будут обсуждаться, сирийские правительство представило список своих кандидатов для работы в этой комиссии. Думаю, спецпосланник генсекретаря ООН по Сирии Стаффан де Мистура ждет такой список".

"Когда появится больше ясности в вопросе о формировании и модальности работы конституционной комиссии, тогда в практическую плоскость встанет тема об организации новой встречи с тем, чтобы утвердить решения, которые будут приниматься в связи с формированием конституционной комиссии", - пояснил Богданов.

По итогам состоявшегося 30 января в Сочи Конгресса сирийского национального диалога участники договорились сформировать конституционный комитет, который совместно с де Мистурой начнет готовить предложения для конституции страны. Список кандидатов в комитет утвержден в составе 150 человек: 100 - это представители от правительства и прорежимной (внутренней, умеренной) оппозиции, 50 - кандидаты (внешней) оппозиции. При этом эмиссар ООН высказался за то, чтобы будущий консультативный орган включал не более 50 человек.

По словам дипломата, Россия ведет диалог в двустороннем формате по южной зоне деэскалации с США, Израилем, Иорданией, Ираном и сторонами в Сирии - властями и оппозицией.

"Контакты идут в двустороннем формате и с иорданцами, и с американцами, и с иранцами, и с представителями законного правительства Дамаска, и с израильской стороной, потому что у них тоже есть свои определенные озабоченности. И с оппозицией, естественно", - сказал он.

Россия, Иордания и США в июле 2017 года согласовали создание на юго-западе Сирии зоны деэскалации, которая включила три самых южных провинции страны: Дераа, Эль-Кунейтра и Эс-Сувейда. В последние месяцы ситуация там осложнилась. Как указывали в МИД РФ, в районе Дераа отмечаются попытки сирийской оппозиции и запрещенных в РФ террористических организаций "Джебхат ан-Нусра" и "Исламское государство" при поддержке США создать автономию на юге Сирии, что может привести к расколу страны.

Восстановление сирийской экономики

Российская помощь в восстановлении экономики Сирии - важный элемент в стабилизации обстановки и окончательном искоренении терроризма в этой стране, отметил Богданов.

"Россия оказывает гуманитарную помощь Сирии не только по двусторонним каналам, но и по линии ООН, - сказал Богданов. - В отличие от стран Запада и ряда региональных государств, которые задействовали против Дамаска в одностороннем порядке финансовые санкции, мы вносим существенный вклад в восстановление экономики Сирии, что является важным элементом усилий по стабилизации обстановки и окончательного искоренения терроризма".

Дипломат констатировал политизацию гуманитарных вопросов в Сирии со стороны западных стран, "использование ситуации в качестве инструмента для достижения политических целей, важнейшей из которых для них по-прежнему остается смена правящего режима в Дамаске".

"Россия никогда не позиционировала себя как сторона в межсирийском противостоянии, - отметил он. - Мы изначально призывали сирийцев к широкому мирному диалогу. И сегодня Россия не видит возможности урегулирования сирийского конфликта иначе как политическим путем на основе резолюции СБ ООН 2254, которая предусматривает совместную работу сирийских сторон по подготовке конституционной реформы и проведения честных выборов на ее основе с участием всех сирийцев под наблюдением ООН".

Москва, подчеркнул Богданов, не выдвигает, в отличие от Запада, предварительных условий для сирийского урегулирования. "Будущее Сирии должен определять сам сирийский народ, а значит и те, кто поддерживает нынешние власти и кто находится в оппозиции, по взаимному согласию", - сказал спецпредставитель президента РФ.

Статус Иерусалима

Россия не изменила позицию по статусу Иерусалима. Об этом заявил Богданов, комментируя проведение государственного приема по случаю Дня России в Сергиевском подворье в Иерусалиме.

"Это ни в коем случае не меняет наш политический подход, принципиальный, который был и остается очень четким и стал еще более определенным, когда мы признали Западный Иерусалим столицей Израиля, а Восточный Иерусалим - столицей палестинского государства, которое должно быть создано в границах 1967 года", - сказал он.

"Никакого нового политического подтекста мы в этом не видим. Это просто удобно: в Западном Иерусалиме находятся основные государственные учреждения страны", - добавил Богданов.

Государственный прием по случаю Дня России впервые состоялся в четверг вечером на возвращенном РФ 10 лет назад и отреставрированном в 2017 году Сергиевском подворье в Иерусалиме. В нем впервые принял участие премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху.