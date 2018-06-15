Экс-замгубернатора Кузбасса выдвинул свою кандидатуру на выборы главы региона

КЕМЕРОВО, 15 июня. /ТАСС/. Первый кандидат-самовыдвиженец Эдуард Балабан направил в избирательную комиссию Кемеровской области документы на участие в досрочных выборах губернатора, которые состоятся 9 сентября 2018 года, сообщается на сайте облизбиркома в пятницу.

"Балабан Эдуард Федорович 1974 года рождения, директор по развитию ООО "Гарант -К42" уведомил избирательную комиссию Кемеровской области о самовыдвижении на должность губернатора Кемеровской области и представил соответствующий пакет документов", - говорится в сообщении.

44-летний Балабан с декабря 2013 года до августа 2014 года занимал должность заместителя губернатора по строительству. До этого с 2011 года он был руководителем Главного управления капитального строительства региона.

В пятницу на пресс-конференции Балабан, комментируя возбужденное после ухода с поста вице-губернатора уголовное дело о присвоение денежных средств, сказал, что оно было закрыто. "Были люди, которые пытались возбудить уголовное дело, дело было сфабриковано, правоохранительные органы разобрались, принесли официальные извинения <…> Дело давным- давно закрыто - еще в 2015 году за отсутствием состава преступления", - пояснил он.

О выборах

Последний раз главу региона выбирали в 2015 году, тогда победил Аман Тулеев, возглавлявший регион с 1997 года. Срок его полномочий истекал в 2020 году, однако 1 апреля он ушел в отставку после пожара в торговом центре "Зимняя вишня", где погибли 60 человек. Врио губернатора был назначен Сергей Цивилев, региональное отделение "Единой России" уже выдвинуло его в числе двух кандидатов на праймериз по выборам главы Кузбасса.

3 апреля Тулеев получил вакантный депутатский мандат, а еще через неделю стал председателем облсовета народных депутатов после того, как прежний спикер облсовета Алексей Синицын сложил свои полномочия, позже он был назначен и. о. замгубернатора по взаимодействию с органами местного самоуправления.

Также 9 сентября в регионе состоятся выборы депутатов в кузбасский парламент.