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"Справедливая Россия" выдвинула кандидата на пост главы Хакасии

Политика
15 июня, 19:13 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 15, июня. /ТАСС

Выборы главы Хакассии пройдут в единый день голосования 9 сентября

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ТАСС, 15 июня. Избирательная комиссия Хакасии приняла документы от второго кандидата на пост главы республики, которые состоятся 9 сентября - им стал председатель регионального отделения партии "Справедливая Россия" Андрей Филягин. Об этом сообщается на сайте республиканского избиркома.

"Избирательная комиссия Республики Хакасия приняла документы кандидата на должность главы республики Хакасия Андрея Филягина, выдвинутого региональным отделением партии "Справедливая Россия", - сообщили в Избиркоме.

Филягин родился в 1967 году, имеет высшее образование, индивидуальный предприниматель. Он возглавляет региональное отделение партии "Справедливая Россия".

Ранее своего кандидата выдвинула "Партия Роста" - им стал председатель хакасского отделения партии Александр Мяхар.

Выборы главы Хакассии пройдут в единый день голосования 9 сентября. Ранее о своих планах принять участие в выборах заявил действующий глава региона Виктор Зимин.

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